Se fue la novia de una época. Murió la cantante cubana Farah María

La cantante cubana Farah María, que entonces residía en España, fue fotografiada por el Nuevo Herald durante un viaje a Miami en mayo del 2011. El Nuevo Herald

La cantante cubana Farah María falleció en La Habana este 30 de diciembre de 2020 después de batallar con la enfermedad de Alzheimer. Había cumplido 76 años el 7 de diciembre.

Diva de la canción y símbolo sexual para varias generaciones de cubanos, Farah María García se dio a conocer en los años 1960 en el cuarteto Los Memes, que dirigía Meme Solís e integraban Héctor Téllez y Miguel Angel Piña. En 1969 comenzó su carrera de solista que incluyó temas muy populares como Tiburón en el Malecón, De amor ya no se muere, El recuerdo de aquel largo viaje y Este camino largo, entre los 500 temas que grabó en Cuba.

El Instituto Cubano de la Música expresó pesar por la muerte de la cantante con estas palabras que compartió en sus redes sociales.

“Farah comenzó muy temprano su carrera y fue símbolo de la gracia, la sensualidad y la belleza mestiza cubana. Fue una cantante notable que supo elegir su repertorio y demostró su indiscutible elegancia y dominio en el escenario”, dijo la entidad sin dar detalles del fallecimiento.

La salud de la cantante, que había vivido las dos últimas décadas en España, se había deteriorando por el Alzheimer. Su sobrino, el cantautor Descemer Bueno, compartió una foto familiar a principios del 2020 en la que veía a la artista muy delgada y con la mirada perdida.

La cantante cubana Farah María fotografiada por el Nuevo Herald en Miami en mayo del 2011. Farah falleció el 30 de diciembre en La Habana. Roberto Koltun El Nuevo Herald

La imagen era particularmente chocante porque la mayoría recordaba a la cantante en sus años de esplendor, en los que siempre lucía trajes sensuales que destacaban su espléndida figura. Su elegancia y gracia en los movimientos le ganaron el sobrenombre de la “Gacela de Cuba”.

El actor y comediante Alexis Valdés fue uno de los primeros en dedicar unas palabras de recordación a Farah María, describiéndola como “una artista imprescindible, un ícono de su tiempo”. Contó también una anécdota del día que la conoció, gracias a una presentación de su padre, el también actor Leonel Valdés.

“Yo la conocí. Me la presentó mi padre. Y casi me muero. El corazón se me hizo confetti. Pum. Estallé por dentro. Cuánto había soñado con su piel, sus andares, y aquel poquito que nos dejan a ver ... y aquel mucho que nos prometía”, dijo Valdés, que la describió como “la primera novia de los chicos de mi época. La mujer de los sueños de los hombres de los 70 y principios de los 80”.

Cuba perdió también este año a su vedette más importante, Rosita Fornés, que falleció en junio en Miami a los 97 años. Otro nonagenario, el conguero Cándido Camero, falleció en noviembre en su casa de Nueva York a un año para cumplir un siglo de vida.

Farah María en España

En España, donde residió más de dos décadas, Farah María compartió momentos de su carrera con artistas como Enrique Morente, Pepe Habichuela y Joaquín Sabina.

Grabó los discos Qué manera de quererte, de música cubana, y una recopilación de los mejores boleros del compositor español Maestro García Morcillo, Farah María canta al bolero español.

“Vivo en Madrid por mi carrera artística, por mi trabajo pero mi residencia está en Cuba; allá está mi hija, mi gente, mis muertos en el cementerio... Allá vuelvo siempre, jamas me exiliaré”, dijo Farah en una entrevista para El País en 1994.

Con todos los problemas que tiene mi país, tengo que volver, es parte de mi vida y allí me esperan con los brazos abiertos, me adoran, los viejitos y los niños, la televisión. Paso aquí ocho meses al año”.