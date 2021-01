JLo aboga por una nación con justicia y libertad para todos en la investidura presidencial

Jennifer López cantó en la toma de posesión del presidente Joe Biden. Getty Images

Tal como se venía anunciando desde hace varios días, Lady Gaga y Jennifer Lopéz cantaron en la ceremonia de la toma de posesión del 46 presidente electo Joe Biden, que se celebró la mañana de este miércoles 20 de enero bajo estrictas medidas de seguridad en el Capitolio de la nación.

Lady Gaga cantó el Himno Nacional de Estados Unidos, mientras que López interpretó This Land is Your Land, visiblemente emocionada, donde aprovechó para intercalar unas palabras en español.

“¡Una nación bajo Dios indivisible con justicia y libertad para todos!, exclamó.

Horas antes de su actuación la Diva del Bronx posó en las escalinatas del emblemático edificio ataviada con un conjunto a cuadros de la colección Channel 2019 que la cubría hasta los pies y que no tardó en publicar en las redes.

La artista también hizo una pausa para tomarse un selfie con miembros de la Guardia Nacional sobre el que escribió: “Qué honor pasar unos momentos con estos valientes hombres y mujeres. Gracias por su servicio y sacrificio. (Los) honro hoy y todos los días”.

Al igual que Demi Lovato, Chrissy Teigen y John Legend, JLO figura entre la larga lista de celebridades que desde el primer momento apoyaron al demócrata. Y aunque ya lo había tratado a través de un encuentro virtual en octubre pasado, el hecho de cantarle en su investidura la tenía muy nerviosa. Así lo comentó su novio, el ex beisbolista Alex Rodríguez.

“Ha sido un año loco para ella, tan maravilloso, con tantas bendiciones. Pensar que en los últimos doce meses cantó en el Super Bowl, en la fiesta de Año Nuevo y ahora en la inauguración es increíble”, expresó Rodríguez en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, el martes. “Lo interesante es que ella está más nerviosa [con la actuación de Washington D.C. por la responsabilidad [que conlleva]”.