‘Cubaneando con Viviam María’: 10 años defendiendo lo mejor de la música cubana

Cuando Viviam María López comenzó su programa de radio hace 10 años, en ningún momento dudó de que su propuesta permanecería en el gusto de los oyentes durante tanto tiempo.

Esta semana, Cubaneando con Viviam María cumple su primera década, una hazaña en una época en que muchos espacios de entretenimiento no logran sobrevivir.

El programa dedicado a la música cubana, hablado en inglés, sale al aire los miércoles de 7 p.m. a 8 p.m. por WDNA 88.9 FM y todas las plataformas digitales.

“Estaba segura de que sobreviviría porque hay una gran cantidad de público angloparlante que está ávido de aprender sobre la música cubana, escuchar los clásicos y los temas de reciente creación”, afirmó López, fundadora, presentadora y vicepresidenta de la junta directiva de la emisora, quien se convirtió en experta en los ritmos de la isla tras presentar Fusión Latina durante 15 años ininterrumpidos en la misma planta.

A lo largo de su historia el espacio ha recibido más de un centenar de invitados.

Entre las figuras legendarias sobresalen el percusionista Cándido Camero, el pianista Bebo Valdés, el guitarrista, compositor y arreglista Juanito Márquez, la compositora Marta Valdés, el cantante Eliades Ochoa de Buena Vista Social Club, el violinista Federico Britos y el cantante Carlos Oliva, director de Los Sobrinos del Juez.

De las generaciones más jóvenes, López ha entrevistado al pianista Gonzalo Rubalcaba, al cantautor Cimafunk, a Roberto Carcasses, director del grupo Interactivo, y a la cantante Ivette Cepeda, entre muchos más.

Recientemente recibió la visita del actor Matt Dillon y el productor Joey Altruda, realizadores documental El gran Fellove, basado en la vida del showman cubano que alcanzó la fama en México.

Viviam María López junto Bebo Valdés e Israel López Cachao. V.M. López

En cuanto al criterio que predomina a la hora de elegir a los invitados, López señaló que prioriza a aquellos músicos que tengan algún proyecto nuevo que presentar, ya sea un disco o un concierto, y que en muchos casos no pueden hacerlo en las emisoras comerciales. “Cubaneando con Viviam es la casa de la buena música que no discrimina géneros, una virtud que tranquiliza a aquellos intérpretes cuyos trabajos no son suficientemente divulgados por otras emisoras”, dijo la presentadora nacida en San Juan, Puerto Rico, de padres cubanos.

Sobre los retos que tiene que enfrentar cada semana, López explicó que el principal es lograr el balance entre la música tradicional “que cimentó el camino para todo lo que vino después” y la obra de las nuevas generaciones de intérpretes cubanos que siguen apostando por sus ritmos desde cualquier rincón del mundo.

La presentadora confesó que en esta década ha vivido momentos irrepetibles. Pero si tuviera que mencionar alguno escogería la primera visita de Cándido Camero, que coincidió con el momento en el que ella recibió el Chico O’Farrill Lifetime and Achievement Award, por su contribución a la divulgación del jazz latino en Estados Unidos.

Otro momento para recordar fue cuando logró reunir en la cabina, después de medio siglo sin verse, a Bebo Valdés, Israel López “Cachao” y a Generoso Jiménez, trombonista y arreglista de Beny Moré.

“El hecho de que Cubaneando... sea en inglés lo hace muy atractivo para el público. Sin contar que no es frecuente escuchar tantas ‘rarezas’ musicales en una hora junto con la información correspondiente”, dijo.

Viviam María López com el violinista Federico Britos. Cortesía V.M.López

Para este mes de aniversario López tiene preparados varios recuentos de las emisiones más significativas de la década, que incluyen entrevistas con el director de orquesta Germán Pifferrer, la familia Romeu, una dinastía clave en la historia de la música cubana, y los diálogos con los musicógrafos Cristóbal Díaz Ayala y Rubén López, padre de la presentadora.

“Cristóbal y mi padre han sido mis mentores durante todos estos años”, destacó. “A través de sus enseñanzas puedo transmitir una cantidad de información valiosísima sobre la música cubana que los oyentes esperan con avidez cada miércoles”.