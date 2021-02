Don Francisco regresa diferente, llega a CNN en Español con ‘Reflexiones 2021’

Tras el anuncio de su regreso a la televisión Mario Kreutzberger, mejor conocido como Don Francisco, cuenta los minutos para que se produzca su gran reencuentro con el público, en una propuesta que lo tiene lleno de entusiasmo y más activo que nunca.

Se trata de Reflexiones 2021, un programa de entrevistas que saldrá al aire de lunes a viernes desde el 15 hasta el 26 de febrero a las 9 p.m., por CNN en Español.

El espacio incluirá invitados de todas las procedencias que compartirán con el animador sus puntos de vista sobre los tópicos más diversos.

“Este es un regreso diferente. Con ese propósito me han construido un estudio virtual en North Miami Beach, muy cerca de mi casa, donde estoy aprendiendo una tecnología que no dominaba, ya que me formé en la televisión tradicional”, dijo a el Nuevo Herald el creador del legendario Sábado Gigante (1962-2015), distinguido por el Guinness World Records como el programa de variedades de más larga duración en la historia de la televisión.

Sobre los temas a tratar, el animador chileno, de 80 años, anticipó que a partir de sus propias experiencias hablará sobre el amor de la pareja y cómo mantenerlo vivo después de 58 años, como es su caso.

“Ahora mi esposa (Temy) y yo nos podemos ver todo el día, ya que hace 20 años, cuando viajaba por el mundo, con La cámara viajera, aquel segmento de Sábado Gigante, no podíamos hacerlo. También hablaremos de las segundas oportunidades que aparecen en la vida”, expresó.

Otro programa se centrará en las personas más importantes que han contribuido “a ser lo que somos hoy día”, ya sea un maestro o un consejero.

Según anticipó, el espacio será un remanso de paz de una hora en medio de tanta información, donde también tendrá cabida la situación de los inmigrantes.

“Lo primordial es que los invitados puedan sentirse libres durante la conversación”, agregó el comunicador, quien durante el confinamiento en su Chile natal, no faltó a la Teletón (virtual), el evento benéfico ideado por él, en 1975, que en su edición más reciente logró recaudar $52 millones que fueron destinados a sus 14 institutos especializados en discapacidad infantil.

Durante la cuarentena, Don Francisco también dedicó cinco horas diarias a la escritura de Con ganas de vivir, un libro de memorias sobre todo lo que le ha ocurrido en las últimas dos décadas.

“Ya había escrito (el libro de memorias) Entre la espada y la TV, en el 2001”, recordó. “En este cuento cómo he asumido el distanciamiento social, el fin de Sábado Gigante, en el 2015, mis experiencias en Telemundo con Don Francisco te invita, en el 2018, y mi llegada a los 80 años, que cumplí el 28 de diciembre, entre otros asuntos”.

Durante la entrevista el animador relató que la televisión lo flechó siendo muy joven, cuando estudiaba para patronista de ropa de hombres en Nueva York, y descubrió que en la habitación del hotel donde se hospedaba había una especie de “radio con pantalla” que lo cautivó.

“Inmediatamente me dije, este es el futuro. Cuando regresé a Chile, en el año 1961, ya conocía todos clásicos de la televisión norteamericana como El Show de Johnny Carson. Y aunque era un desconocido, gracias a mi perseverancia conseguí que me dieran una oportunidad”, evocó Don Francisco, tras afirmar que entre los momentos que marcan un antes y un después en su carrera se destacan la internacionalización de Sábado Gigante, en 1986, la llegada a Chile de la televisión en colores y la aparición del control remoto “porque le cambió la velocidad a la televisión”.

Entre sus múltiples reconocimientos Don Francisco cuenta con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Cortesía

A lo largo de su carrera Don Francisco ha recibido infinidad de reconocimientos, tales como la estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood, la Medalla papal Benemerenti, otorgada por el Papa Juan Pablo II y el Premio Emmy, sin contar que su nombre figura en el Salón de la Fama de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión de Estados Unidos.

El animador tiene tres hijos y nueve nietos. Al referirse a la fórmula para mantener el equilibrio entre sus obligaciones profesionales y su vida familiar confesó que no ha sido fácil, sobre todo cuando sus hijos eran pequeños, pero gracias a su compañera, que lo apoyó y lo reemplazó mientras él andaba en busca del aplauso, pudo lograrlo.

En la trayectoria de Don Francisco sobresalen las entrevistas a los presidentes George W. Bush y Barack Obama, al tenor Plácido Domingo, a Celia Cruz, Emilio Estefan, líderes latinoamericanos y a miles de héroes anónimos, entre otros.

“Me gustaría entrevistar al Papa Francisco para conocer más sobre su vida, su vocación y su lado humano”, expresó el comunicador, tras afirmar que nunca incursionaría en la política.

“Admiro mucho a los políticos y tengo mis opiniones, pero nunca las he expresado públicamente porque mi vocación es entretener a la gente. Para ser político hay que tener disciplina política y yo no creo que la tengo”.

¿Cómo quisiera que lo recordaran?

“Como alguien que fue una buena persona y que siempre tuvo las mejores intenciones”, dijo al despedirse.