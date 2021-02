La actriz venezolana Gaby Spanic regresa a las telenovelas, el género que la hizo famosa

Gaby Spanic Getty Images

Tarde pero seguro. Luego de una prolongada ausencia del género que la hizo famosa a nivel internacional, la actriz venezolana Gaby Spanic regresa a los estudios para coprotagonizar la telenovela Si nos dejan, una producción de la cadena Televisa que comenzará a grabarse esta semana en México.

Según reportó la revista People en Español, Spanic asumirá el papel de una mujer sin prejuicios que sostendrá un romance con el hijo de su mejor amiga, lo que generará un escándalo entre sus conocidos.

El elenco está encabezado por Mayrín Villanueva, Alexis Ayala y Marcus Ornellas.

La telenovela es un remake de Señora Isabel, una producción realizada en Colombia por Telemundo en el 2007 con Victoria Ruffo, Arturo Peniche y Mauricio Ochmann en los roles protagónicos.

La publicación resaltó que durante una entrevista en octubre del año pasado, la actriz expresó su deseo de formar parte de esa historia.

“A mí me gusta mucho la historia de Señora Isabel, que es algo similar a (la telenovela) Mirada de Mujer. Me encantaría hacerla porque es un drama bellísimo y nunca he hecho un personaje así. Esa historia es hermosa”, declaró la intérprete de 47 años.

Gaby Spanic cuenta con una trayectoria de más de 30 años frente a las cámaras. Entre sus trabajos más exitosos figuran La usurpadora, La intrusa y Soy tu dueña.

Tras participar en el melodrama Siempre tuya Acapulco, hace siete años, se dedicó por completo al teatro, donde también tuvo muy buena acogida.