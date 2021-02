‘Patria y Vida’ no deja indiferente a nadie ¿Quiere saber qué piensan estos artistas cubanos del exilio?

La canción Patria y Vida sigue acaparando la atención de los cubanos que viven dentro y fuera de la isla por su mensaje de denuncia a los atropellos perpetrados en Cuba durante más de seis décadas.

El tema, interpretado por los artistas Yotuel Romero, Descemer Bueno y el dúo Gente de Zona —residentes todos fuera de la isla—, cuenta con la colaboración de Maykel Castillo ‘Osorbo’ y El Funky, quienes desde La Habana rindieron tributo al Movimiento San Isidro.

Con más de un millón de visitas en YouTube, Patria y Vida se ha convertido en fenómeno viral desde su estreno el 16 de febrero.

A continuación reproducimos las reacciones de un grupo de artistas del exilio que expresaron a el Nuevo Herald su opinión sobre este proyecto.

El músico cubano Paquito D’Rivera, que actuará esta semana junto a la OSCyL. EUROPA PRESS

“El éxito de este tema es motivo de celebración para todos los exiliados y el pueblo cubano que vive bajo ese sistema. Estos artistas jóvenes están dando una lección de dignidad y decencia a muchos músicos cubanos de dentro y fuera de la isla que con su silencio ante los 60 años de atropellos y humillaciones han brillado por su ausencia”, dijo el saxofonista Paquito D’Rivera. “Patria y vida es el punto de partida hacia la meta final, que es la ansiada libertad de Cuba. Esto es solamente la arrancada. Es algo sin precedente. No recuerdo que una canción contra el régimen haya tenido un impacto semejante”.

Carlos Oliva, líder de Los Sobrinos del Juez. Pedro Portal el Nuevo Herald

“Sobra decir que los creadores de Patria y vida cuentan con todo mi apoyo porque lo importante de este momento es unir fuerzas a favor de todo lo que contribuya a alcanzar la libertad de Cuba. No importa quiénes llegaron al exilio antes o después”, expresó Carlos Oliva, líder de la orquesta miamense Los Sobrinos del Juez. “Una canción como esta es necesaria porque su mensaje llega al corazón de una manera inmediata. Sin irse por la ramas, su letra dice verdades irrefutables. Por eso la reacción de la dictadura ha sido tan agresiva. Tienen miedo y no pueden negarlo”.

Marisela Verena Roberto Koltun el Nuevo Herald







“Cuba es un globo a punto de reventar, una olla de presión que ya no da más y este tema no hace otra cosa que reflejar esa situación. Patra y Vida es un himno que llegó en el momento adecuado. Refleja la angustia de más de 60 años de injusticias. Su título es la consigna que sustituye a los líderes que no dejan expresarse”, dijo la cantautora Marisela Verena. “Creo que la frase ‘se trancó el dominó’ refleja cuán harto está nuestro pueblo. Es un grito desesperado. No en vano los esbirros del régimen han reaccionado tan violentamente. Tienen pánico a correr la misma suerte de otros dictadores a lo largo de la historia”.

Willy Chirino Cortesía

“Muy fuerte este video, me estremeció. Es exactamente lo que necesita el pueblo cubano de sus artistas”, escribió el salsero Willy Chirino en su cuenta de Facebook. “Gracias a todos los que participaron y decidieron hacer lo que había que hacer. Estoy seguro que va a provocar que muchos otros artistas cubanos y de otras nacionalidades se unan a la causa de ayudar a lograr una Cuba libre de caudillos y de represores. Compártelo ahora...Patria y Vida!!! QUE SE VAYAN YÁAAAAA!!!”

Los 3 de La Habana Cortesía Los 3 de La Habana

“Todo lo que se haga a favor de provocar un cambio en Cuba nosotros lo recibimos con mucha satisfacción. En nuestro caso, siempre hemos hecho canciones contra aquel régimen como Cuba soy yo, Habana, junto a Al2 El Aldeano, uno de los artistas más contestatarios Cuba, e Hijos de la Habana que dedicamos al Movimiento San Isidro”, dijo Germán Pinelli, líder de Los 3 de La Habana. Apoyamos iniciativas como Patria y Vida, no hay que olvidar que en la unión está la fuerza”.

Tony Pinelli Roberto Koltun el nuevo Herald

“Lo más importante de esta canción es que, más allá de su valores artísticos, representa un llamado a la necesidad de enfrentar a una dictadura obsoleta que se ha negado a sí misma, persiguiendo a todo aquel que anhela una vida mejor”, expresó el musicógrafo Tony Pinelli. “El título no pudo haber sido mejor escogido, Patria y Vida es una apuesta a un futuro sin miedo, ese factor que paraliza la dignidad de los seres humanos”.