De ‘comunistas’ a ídolos. Descemer Bueno, Yotuel y Gente de Zona se ganan Miami con su nueva canción

Alguna vez llamaron “presidente” a Miguel Díaz-Canel y el nieto del gobernante cubano Raúl Castro gozó al ritmo de sus canciones.

Repudiados en Miami, donde incluso les retiraron las llaves de la ciudad, el grupo Gente de Zona pasó de la noche a la mañana esta semana a ser un símbolo de la resistencia del exilio cubano. Junto a Descemer Bueno y Yotuel Romero han hecho viral la canción “Patria y Vida”, un tema en el que exigen cambios democráticos en la isla que ha enfurecido al régimen de La Habana.

Bueno, uno de los cantautores cubanos contemporáneos más conocidos en el mundo, dijo en sus redes sociales que “es hora de gritar Patria y Vida”.

“Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada a punta de pistola y de palabras que aún son nada”, agregó el cantante, quien tuvo una larga cadena de episodios de desencuentro con activistas y exiliados por no criticar al régimen comunista.

Los cuatro músicos que desde Miami hicieron el video para la canción han estado sometidos a un intenso escrutinio público en el sur de la Florida por sus posiciones políticas en el pasado. Gente de Zona fue excluido de un concierto el fin de año en el Bayfront Park en 2019, junto a Pitbull, después que el alcalde Francis Suárez y el comisionado Joe Carollo se opusieran a su presentación debido a una presunta cercanía con el gobierno cubano.

En aquel momento el entonces embajador de Cuba, José Ramón Cabañas, salió en defensa del grupo, acusando a Miami de “terrorismo cultural”. Populares influencers de Miami también hicieron campaña para retirarles la residencia permanente y en las redes sociales se hicieron virales videos de cubanoamericanos que cuestionaban al grupo en público.

Bueno, por su parte, tuvo una intensa polémica con el presentador Alex Otaola, quien dirige uno de los shows más vistos entre los cubanos de Miami. Otaola confrontó a Bueno una y otra vez durante los últimos años por sus silencios sobre los atropellos a los derechos humanos en Cuba.

Romero, ex integrante de Orishas, ha sido el más confrontativo de los cuatro con el gobierno de la isla, pero cuando salió de Cuba para residir en España en 2005 tampoco hacía comentarios frontales contra el régimen y viajaba frecuentemente de regreso para ver a su familia. Una presentación suya en la embajada cubana en Madrid le ganó infinidad de críticas en las redes sociales.

Tras la canción contestataria “Ojalá Pase Algo,” inspirada en el mítico “Ojalá,” de Silvio Rodríguez, el gobierno cubano cambió radicalmente su postura hacia Orishas, encabezando una campaña en su contra y llamándolos “terroristas musicales” en las páginas del diario oficial Granma.

“Patria y Vida,” una respuesta contestataria a la consigna revolucionaria de “Patria o Muerte,” ha recibido una andanada de críticas por los medios oficiales cubanos y funcionarios.

La canción es un homenaje a los artistas cubanos plantados en San Isidro, un barrio popular de La Habana. Maykel Castillo ‘Osorbo’ y El Funky se unieron a la canción desde la isla, para representar la resistencia en Cuba, dijeron los músicos.

Los artistas, quienes provocaron una manifestación inédita en La Habana en noviembre pasado, pusieron en entredicho el control del régimen cubano sobre la ciudadanía. Las manifestaciones pusieron en máxima alerta al ejército, que rodeó a cientos de jóvenes que pedían libertades cívicas frente al ministerio de cultura.

“Patria y Vida,” el tema viral hecho entre Miami y La Habana, relata la difícil situación por la que pasan los cubanos en medio de una crisis económica agravada por los ajustes del gobierno. También pide libertades cívicas y el fin de la represión contra la sociedad civil.

Por dos días consecutivos Granma, vocero oficial del Partido Comunista, ha estado publicando artículos en portada donde catalogan a los cantantes como “ratas” y “mercenarios”. La televisión y la radio estatal también están llenas de mensajes de odio a los cantantes.

El régimen obligó a los trabajadores estatales, la mayoría de la fuerza laboral en el país, a publicar mensajes en sus redes sociales donde critiquen la canción y a cantar el himno nacional a las nueve de la noche y subir esos videos a Facebook so pena de perder beneficios económicos o el trabajo.

Por su parte, miles de cubanos han adoptado el hashtag #PatriaYVida para referirse a la Cuba que sueñan, democrática y con libertad de expresión.

Randy Malcom y Alexander Delgado dijeron este jueves a la agencia de noticias EFE que temían por la suerte de sus familiares en la isla.

“Si algo le pasa a mi familia yo responsabilizo al Gobierno cubano”, dijo Delgado.

“Cuando uno crece en un régimen como el cubano se acostumbra a vivir con miedo. Había veces que dábamos entrevistas y cuando nos preguntaban sobre política bajábamos la voz aunque no dijéramos nada controversial”, agregó Malcom.

Bueno, autor de temas como Bailando, popularizado por Enrique Iglesias y Gente de Zona, tuvo un encontronazo con el gobierno de la isla debido a problemas legales de un familiar hizo que rompiera con el régimen en septiembre del año pasado. Después, fuerzas policiales tomaron una finca que era de su propiedad.

“Si me hacen esto a mí, que soy conocido en toda Cuba y en la diáspora, en países donde no se escucha la música cubana y donde no hablan español (...) entonces ¿qué esperan para los demás? Este Gobierno no respetará a nada ni a nadie”, dijo el artista en Facebook en aquel momento.

Yotuel Romero, ex integrante de agrupación Orisha, dijo en el programa de Otaola que espera que “Patria y Vida” se convierta en una especie de “himno libertario”.

“Exhorto a toda esa gente, que en un momento sintieron miedo a hablar las cosas y decirlas, que aunque sea respetable, sientan que cada día que callen, Cuba sufre. Llega un momento en que es tan frágil la línea de lo político a lo humano que se está comiendo lo político en Cuba. La falta de humanidad que hay en Cuba es brutal”, añadió.

