Beyonce encabeza el desfile de estrellas en la gala de los premios Grammy 2021

Beyonce acapara las nominaciones a los premikos Grammy 2021.

La 63 edición de los premios Grammy levantará el telón este domingo 14 de marzo a partir de las 8 p.m.

El evento será transmitido por la cadena CBS desde el Staples Center de Los Ángeles.

La ceremonia, parcialmente virtual, combinará actuaciones en vivo con segmentos pregrabados, siguiendo el protocolo que imponen las autoridades sanitarias por causa de la pandemia.

Entre las estrellas más esperadas de la noche sobresale Beyonce, quien competirá con Black Parade, una canción de protesta a favor del movimiento antirracista en Estados Unidos que estrenó en junio del año pasado en medio de las manifestaciones incendiarias contra el racismo que se produjeron en todo el país.

La cantante encabeza la competencia con nueve nominaciones, seguida por Taylor Swift, Dua Lipa y Roddy Ricch, con seis cada uno.

Vale recordar que a lo largo de su trayectoria, Beyonce ha ganado 24 premios y ha acumulado 79 nominaciones en total, siendo la mujer que más ha competido en la historia de los Grammy. Está empatada con Paul McCartney y solo tiene una nominación menos que su esposo, Jay-Z, y Quincy Jones, quienes ostentan el récord con 80 cada uno.

El espectáculo contará con la conducción del comediante Trevor Noah.

En cuanto a la representación de la música latina, la lista de nominados incluye a Camilo, Kany García, Ricky Martin, Alejandro Fernández, Gonzalo Rubalcaba, Aymée Nuviola, Lupita Infante, Natalia Lafourcade, Debi Nova, Bajofondo, Cami, Cultura Profética, Fito Páez, Lido Pimienta, José Alberto “El Ruiseñor”, Mariachi Sol de México de José Hernández, Christian Nodal, Edwin Bonilla, Jorge Celedón y Sergio Luis, Grupo Niche, Víctor Manuelle, Arturo O’Farrill y The Afro Latin Jazz Orchestra, Chico Pinheiro, Poncho Sánchez y a Bad Bunny, quien pondrá a gozar a la teleaudiencia, junto a Jhay Cortez con su interpretación de No me conoce.

“Para nosotros, los Grammy Latinos son los Grammy”, expresó el intérprete durante una entrevista con Los Ángeles Times. “Pero, por supuesto, estoy feliz de ser nominado a un Grammy gringo”.

Esta vez el “Conejo Malo” compite por dos Grammy, uno en la categoría de Mejor Álbum de Pop Latino y otro en la de Mejor Interpretación Pop de un Dúo o Grupo por la canción Un día (One Day), que grabó junto con Dua Lipa, J Balvin y Tainy.

Por su parte, Cortez anticipó que será una actuación increíble porque le recordarán a la audiencia lo que se siente al estar en un club.

“La gente lo va a disfrutar. Para mí, es un sueño hecho realidad. Tú sabes, no son los Latin Grammy, son los Grammy oficiales, así que es un sueño hecho realidad viniendo de una islita como Puerto Rico”, afirmó.

En la gala también se presentarán Bruno Mars, Taylor Swift, Rody Ricch, Eilish, Dua Lipa, Malone, Cardi B, Megan Thee Stallion, Harry Styles, Chris Martin, John Mayer, Brandi Carlile y la banda surcoreana BTS, entre otras figuras.