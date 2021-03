María Antonieta Collins fuera de peligro: “El accidente me ocurrió por ignorar las señales de mi cuerpo”

María Antonieta Collins estará de vuelta ante las cámarasen una semana.

La periodista mexicana María Antonieta Collins se convirtió en centro de la noticia este lunes luego de recibir un golpe en la cabeza mientras hacía su rutina de ejercicios.

Aunque el incidente no pasó a mayores, Collins fue ingresada en el Baptist Hospital de Miami para realizarle estudios que le permitieran asegurarle que todo andaba bien.

“Hoy en la mañana, estaba haciendo mi ejercicio, solita, y desobedecí una de las indicaciones que me dan, que es tomar algo, no caminar con el estómago vacío. Y que se me baja el azúcar, y que me desmayo, y que me voy ahí para atrás, caí. Me había sentado porque me sentía un poquito mal”, explicó Collins a través de un video que publicó el lunes en su cuenta de Instagram. “Me fui para atrás y me he abierto una buena parte (de la cabeza), está todo pegado con la sangre, pero ya me están atendiendo”.

Según reveló la periodista, la herida no fue grande. Solo de una pulgada. Sin embargo, le hicieron algunos estudios y le practicaron el procedimiento adecuado para su curación.

“Me van a poner la vacuna del tétanos, me van a hacer un Scan del cerebro, pero no pasa nada”, añadió. “Me tienen que poner unos puntos para que cierre la herida que fue como de una pulgada.”

El martes, la periodista informó a el Nuevo Herald que le ya le dieron de alta y que se siente muy bien.

“Lo que me ocurrió fue que olvidé que tengo una cirugía bariátrica que me impide comer mucho. Eso explica que como la noche anterior no había cenado, salí a hacer mis ejercicios con mucha energía, pero sin nada en el estómago”, relató. “El azúcar me bajó luego de correr cuatro millas y eso provocó que perdiera el conocimiento por un minuto. Pero ya estoy bien. Por fortuna, los análisis arrojaron que no tengo fractura, lo cual prueba que soy una mujer de cabeza dura”.

Al referirse a su reincorporación al mundo laboral, Collins dijo que durante esta semana trabajará por control remoto desde su casa, pero una vez que le retiren las tres presillas de la herida, regresará a su vida normal frente a las cámaras de Despierta América.

“El accidente me ocurrió por ignorar las señales de mi cuerpo”, afirmó. “Por eso siempre hay que estar alerta”.

La periodista anunció que a partir de hoy ya está a la venta Si yo pude…¡Tú más! (Penguin Random House) su décimo libro, donde narra los pormenores de la cirugía de manga gástrica que le permitió bajar 83 libras de peso en el 2014.