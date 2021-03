Luis Fonsi ataca con un tema que amenaza con desplazar a ‘Despacito’, ¿lo logrará?

Luis Fonsi contó con la colaboración de Rauw Alejandro en el tema ‘Vacío’. Universal Music Group

Si superará a Despacito nadie lo podrá predecir todavía, pero lo cierto es que desde que Vacío se estrenó en febrero en Premio Lo Nuestro, emprendió una carrera en ascenso muy difícil de detener.

La canción, escrita por Luis Fonsi e interpretada por este junto a Rauw Alejandro, ocupa los primeros puestos de Spotify Viral 50 en Uruguay, España, República Dominicana, Argentina, Paraguay, Guatemala, Perú, Chile, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Bolivia y Panamá. Sin contar que está en el Top 200 de Apple Music Latin de Japón, Reino Unido, Colombia, Alemania, Portugal, Venezuela, Argentina, España y Arabia Saudita, entre otros países.

El tema está inspirado en A puro dolor, uno de los grandes éxitos de Omar Alfanno que sonó muchísimo en las voces del conjunto Son By Four hace más de 20 años.

Sobre el proceso de creación, Fonsi le relató a la agencia EFE que un buen día estaba componiendo en su casa con su guitarra, y se dio cuenta de que los acordes le recordaban a los de A puro dolor. Y que por mucho que lo evitaba, siempre regresaba al mismo lugar.

“Al final me entregué y decidí que en vez de pelear con lo que estaba saliendo debía incorporarlo”, recordó el cantautor, quien de inmediato recibió el visto bueno de su amigo Alfanno.

En cuanto a la participación de Rauw Alejandro, el músico explicó que buscaba a alguien que le imprimiera un toque ligero a su melodía.

“A la canción le faltaba frescura y Rauw resultó el artista perfecto para ponerle el flow (estilo diferente). Yo no soy de pensar demasiado sobre una colaboración o de buscar a alguien por su trayectoria o un estilo en particular. En eso soy muy orgánico y el resultado me encantó”, confesó Fonsi.

El video musical, bajo la dirección de Carlos Pérez, tuvo como locación principal el túnel que une el downtown con el puerto de Miami.

Según el propio artista, “transmite el efecto de desolación que se siente cuando uno quiere rumbear para acabar con la tristeza” sin ningún resultado.

Vacío es el primer sencillo de un álbum que verá luz a finales de este año.

Debutó en los listados de Billboard en la posición #31 del Hot Latin Songs, y actualmente se encuentra en el Top 10 (#9) de Latin Pop Airplay y en el #28 en Latin Airplay. En Argentina se colocó de #1 en el chart General de radio durante dos semanas consecutivas. En Ecuador se posicionó del tercer lugar en el chart de Pop y #13 , al igual que en México ocupa el #17 en el chart de Pop.