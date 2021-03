El cantautor Francisco Céspedes hace ayuno en apoyo a los huelguistas de la UNPACU

Francisco Céspedes: “Quiero contribuir, desde el privilegio de que soy un cantante y compositor que la gente conoce por mis éxitos y canciones, para modestamente denunciar a un gobierno dictatorial. Esto no es una pose publicitaria ni política, sino una cuestión de principio solidario”. / Foto de cortesía

El cantautor cubano Francisco Céspedes está haciendo un ayuno de tres días en solidaridad con los miembros de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) que llevan más de una semana en huelga de hambre.

Con este gesto, el intérprete de La vida loca se une al grupo de paisanos que desde México apoyan a quienes luchan por sus derechos desde la isla.

El grupo está conformado por los periodistas José Raúl Gallego y Claudia Padrón Cueto, la curadora Anamely Ramos, los estudiantes Luis Gabriel, Hilda Landrove y otros activistas cubanos.

El ayuno comenzó el domingo 28 de marzo y se prolongará hasta el martes 30.

“Es mi modesta contribución solidaria con estos huelguistas de hambre en Santiago de Cuba, actualmente en prolongado ayuno con muestras de evidente deterioro de la salud. Mis respetos a los jóvenes artistas del Movimiento San Isidro, que han denunciado la censura a que son sometidos. Es hora de formar un bloque de todos los artistas que estamos en el exilio para hacer visible la represión que se vive en Cuba desde hace más de 60 años”, expresó el cantautor durante una breve entrevista con el diario mexicano La Razón.

“Si hay que seguir (el ayuno) lo prolongo. Por la libertad hasta la vida. Tenemos un solo objetivo: sacar de manera pacífica a la dictadura que ya lleva en el poder 62 años”, agregó Céspedes, tras recordar que a finales del 2019 intentó viajar a Cuba sin poder lograrlo ya que, después de ponerle muchos impedimentos, la Seguridad del Estado le informó que no podía volver al país.

“Se enfermó gravemente mi hermano, el cantante Miguel Ángel Céspedes, y pusieron trabas para mi entrada a Cuba, eso fue meses antes de la pandemia, a finales de 2019. Después me fui a Chile, en febrero del 2020, en una gira (y) a mi regreso me notificaron que no puedo entrar al país donde nací”, afirmó el cantautor sin entrar en detalles.

Céspedes recordó que hasta hace unos años viajaba a Cuba “de vez en cuando” para ver a su familia y a amigos tan conocidos como el cantautor Pablo Milanés y su hija Haydée. De hecho, en el 2017 pudo grabar un álbum en vivo en el Teatro Carlos Marx, uno de los escenarios más importantes de La Habana.

“Después la situación cambió, actualmente estoy vetado”, aseveró.

En cuanto a la situación política, social y económica de la isla el artista dijo que es crítica en todos los sentidos y que le da tristeza hablar del tema porque “duele mucho mi Cuba”.

“He recibido mensajes de solidaridad de músicos cubanos, mexicanos y de otros países como España y Estados Unidos. Reitero, si hacemos visible la represión en Cuba, la dictadura se va a resentir”, dijo el artista en alusión a las muestras de apoyo que le han enviado. “Quiero contribuir, desde el privilegio de que soy un cantante y compositor que la gente conoce por mis éxitos y canciones, para modestamente denunciar a un gobierno dictatorial. Esto no es una pose publicitaria ni política, sino una cuestión de principio solidario”.