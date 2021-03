Secretario de la OEA: ‘La dictadura cubana aplica el terrorismo de Estado contra sus ciudadanos’

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, envió este viernes un mensaje de apoyo a 63 cubanos que se mantienen en huelga de hambre pidiendo el fin de la represión y el cerco a la sede de la Unión Patriótica de Cuba, la mayor organización opositora de la isla.

“Pido que se tomen acciones concretas para terminar con la impunidad del régimen castrista en Cuba. Demandamos el fin de la represión, especialmente la violencia policial para suprimir el trabajo humanitario que hace la Unión Patriótica de Cuba”, dijo Almagro en un video difundido en una conferencia de prensa de Cuba Decide.

“Denunciamos que la dictadura de La Habana aplica el terrorismo de estado contra sus ciudadanos. Lo hace a través de la violencia por parte de sus esquemas represivos, el hostigamiento y las detenciones arbitrarias”, agregó Almagro.

El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, quien lleva siete días en huelga de hambre, compareció a través de Zoom desde Santiago de Cuba.

“El régimen castro-comunista no nos deja otra opción”, dijo Ferrer sobre la decisión de comenzar una huelga. “El marcado incremento de la represión no nos dejó otra opción que recurrir a este método de protesta no violenta”, agregó.

Ferrer pidió a Estados Unidos que ponga “el respeto a los derechos humanos” antes que los negocios en su revisión de la política hacia Cuba y aseguró que el régimen “se burla” de la Unión Europea. “No pueden creer que ayudan a Cuba con sus proyectos de colaboración. Ayudan a consolidar las políticas represivas y de control del régimen castro-comunista”, dijo.

La Unpacu ha documentado durante los últimos meses cómo agentes de la Seguridad del Estado han impedido la labor humanitaria de esa organización que consiste en entregar alimentos y medicinas a ancianos y personas discapacitadas del barrio de Altamira, una zona deprimida de Santiago de Cuba.

Ferrer relató que alrededor de 20 agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil están en las esquinas de su vivienda para evitar que lleguen activistas o beneficiarios de la ayuda que brinda Unpacu.

En un video publicado por esa organización en YouTube se aprecia como dos vendedores ambulantes agreden físicamente a Ferrer en plena calle. Los vecinos los identificaron como agentes de la Seguridad del Estado. Ferrer también ha sido satanizado durante semanas en los informativos de la televisión cubana.

“Estamos cercados por duodécimo día para impedirnos que demos alimentos y atención a ancianos, enfermos y discapacitados”, dijo Ferrer.

En la conferencia de prensa también estuvieron presentes activistas que se encuentran en huelga en Miami y en Suiza en solidaridad con los opositores al interior de la isla.

Rosa María Payá, coordinadora de Cuba Decide pidió que se “levante una voz de alarma” en las organizaciones internacionales que velan por los derechos humanos.

“Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel son responsables directos de la integridad física de los huelguistas”, dijo Payá.

La exiliada dijo que ha enviado reportes sobre la situación de los huelguistas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ramón Saúl Sánchez, también desde Miami, dijo a nombre del Movimiento Democracia que la situación de los huelguistas es “urgente”.

“Una persona en huelga puede fallecer en cualquier momento, por deshidratación, por un fallo renal (...) el cuerpo se canibaliza (...) y eventualmente ellos van a seguir sufriendo de problemas de salud por este tipo de protesta”, dijo Sánchez, quien también ha hecho varias huelgas en favor de los balseros cubanos.

Noticia en desarrollo. Regrese para más actualizaciones

