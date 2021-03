‘I Love Lucy’ revive en una película con Javier Bardem y Nicole Kidman encabezando el elenco

Javier Bardem en el Dolby Theatre de Los Angeles en el 2017. Richard Shotwell/Invision/AP

La serie I Love Lucy, un clásico de la televisión estadounidense de los años 1950, revivirá en un largometraje que comenzó a filmarse esta semana en Los Ángeles con Javier Bardem y Nicole Kidman a la cabeza del elenco.

Bajo el título de Being the Ricardos, la película escrita y dirigida por Aaron Sorkin (The Trial of the Chicago 7) describe una semana del rodaje de la serie que la inspiró, desde la lectura del guión con todo el equipo, un lunes, hasta la grabación frente al público en vivo, el viernes.

A lo largo de la trama los personajes principales enfrentarán varias crisis que podrían poner fin a sus carreras y en riesgo su matrimonio.

“Being the Ricardos es un drama sobre las personas responsables de la realización de una de las comedias más famosas de la televisión. Espero con ansias empezar a trabajar con Nicole, Javier, J.K. Simmons, Nina Arianda y el resto de nuestro gran reparto”, expresó el guionista y director a través de un comunicado de Amazon Studios.

Nicole Kidman Associated Press-Archivo

Durante varios años los actores Lucille Ball y Desi Arnaz, casados y con dos hijos en la vida real, se convirtieron en la pareja más querida de la televisión norteamericana por representar la vida de una ama de casa tradicional y la de un sensato director de orquesta cubano radicado en Estados Unidos, que fuera de cámara también era el presidente de Desilu Productions, la compañía productora de televisión de la dupla.

“Mi hermano Desi y yo nos sumamos a este proyecto porque esta es una historia sobre la verdadera relación de nuestros padres, tempestuosa y compleja, y no una recreación de I Love Lucy, ya que nadie hubiese podido hacerla. Sentimos que explorar esa relación podía ser un desafío esclarecedor. Por eso le pedimos a Amazon lo mejor y lo obtuvimos con cada contratación”, dijo la productora ejecutiva Lucille Arnaz, tras destacar que Aaron Sorkin no se planteó la historia como una película biográfica sobre Desi y Lucy, sino que decidió enfocarse en uno de los períodos más exitosos del programa.

“La selección del reparto ha sido realmente inspiradora. Estamos ansiosos por ver qué hará con el guión este impresionante grupo de actores”.

La película también cuenta con las actuaciones de J.K. Simmons y Nina Arianda, así como las coestrellas de I Love Lucy, William Frawley y Vivian Vance.

En los papeles secundarios figuran Emmy Tony Hale, Alia Shawkat, Jake Lacy, Madelyn Pugh y Bob Carroll Jr.

Completan el elenco Clark Gregg, Nelson Franklin, John Rubinstein, Linda Lavin, Robert Pine y Christopher Denham.