Todo lo que Thalía emprende en Miami le sale bien. Ahora la ganancia es de varios millones

Miami es un talismán de la buena suerte para Thalía. Aquí conoció al multimillonario productor musical Tommy Motolla, su esposo desde hace más de dos décadas, y ahora la pareja acaba de vender con una ganancia de $2.4 millones el apartamento que compraron hace menos de un año en uno de los edificios más lujosos de Surfside.

En mayo del 2020, en medio de la pandemia, Thalía y Mottola compraron el apartamento de cuatro habitaciones y cinco baños, en el Four Seasons Residences at The Surf Club. Pagaron $8 millones por tener una esquina del mundo con vista al mar y a unos pasos de la orilla, en un complejo diseñado por el arquitecto neoyorquino Richard Meier y Kobi Karp, que dirige una de las firma más importantes en Miami.

La inversión en esta zona exclusiva, en la que residen ejecutivos de grandes compañías y presidentes de equipos deportivos, demostró ser lucrativa en un mercado cada vez más codiciado en Miami, el de las residencias de lujo, es decir, aquellas que cuestan más de de $1 millón.

“La demanda es mayor que la oferta”, dijo a Architectural Digest Anna Sherrill, especializada en el mercado de real estate de lujo en Miami.

Four Seasons Residences at The Surf Club es un complejo de apartamentos y hotel de lujo en el que Thalía y Mottola invirtieron en mayo del 2020. Acaban de ganar más de $2 millones con la venta de un apartamento.

El sur de la Florida vive un boom de ventas de propiedades millonarias que compran supermodelos como Cindy Crawford y Karlie Kloss, casada con Joshua Kushner, hermano de Jared, el esposo de Ivanka Trump. La hija del ex presidente Trump y su esposo residen con sus dos hijos en Arte Surfside, otro edificio lujoso del vecindario.

Otra de las celebridades latinas que ponen como trasfondo de su amor a Miami es la estrella del reguetón Natti Natasha y el productor musical Raphy Pina, quienes celebraron este fin de semana el baby shower de la bebé que están esperando.

Thalía, entre amigos en Miami

La venta del apartamento de Thalía y Mottola en Surfside por $10.4 millones se suma a los proyectos artísticos y comerciales que siempre tiene entre manos la cantante y actriz mexicana.

Thalía se acaba de asociar con Avocados From Mexico, la marca de aguacates que más se vende en Estados Unidos, en una nueva campaña publicitaria, “Salud, ejercicio y grasas buenas”, que permitirá a los amantes del aguacate interactuar con la estrella y ver sus videos.

Siempre en el candelero de la noticia, Thalía impactó a sus seguidores hace una semana por usar unos filtros en Instagram, que muchos consideraban no favorecían su belleza. Al mismo tiempo, otros de sus seguidores resaltaron su apariencia al natural en un video filmado en el cumpleaños de Lili Estefan en Miami.

Thalía, de 49 años, y Mottola, de 71, deben la primera chispa de su amor a Gloria y Emilio Estefan, quienes sirvieron de Cupido y los presentaron en Miami en el 1999. Desde entonces, Thalía y Mottola mantienen una cercana amistad con la familia Estefan, incluyendo a la presentadora de El Gordo y la Flaca.

Padres de Sabrina Sakaë y Matthew Alejandro, Mottola y Thalía añadieron hace poco un nuevo miembro a la familia, Francesa, una doberman de tres meses que ya está ganando corazones en el perfil de la artista en Instagram.