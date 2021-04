Miami no es lo mismo sin la Ñ. El doodle de Google celebra una letra única del español

El doodle de Google del 23 de abril celebra el día del español con una letra que es exclusiva del idioma y completamente necesaria, la Ñ. Los hispanohablantes que viven en Estados Unidos saben que la ausencia de la Ñ puede cambiar no solo el significado de una palabra, sino hasta la identidad de una persona, y pregúntele a alguien que tiene un apellido con Ñ y se la quitan.

Una vida sin Ñ sería como quitarle el picante a los tacos o al ceviche, o negarle un café a un cubano. Así que quienes abran hoy el buscador de internet más popular en el mundo se toparán con ese “personaje tan poco utilizado en otros idiomas además del español”, como describe la letra el artista portugués Min, radicado en Barcelona, quien se encargó del diseño de este logo.

Min, que se describe como “amante de la tipografía”, dice haberse inspirado en los colores y formas geométricas de la bandera de los países de habla hispana.

Naciones Unidas escogió el 23 de abril para celebrar el idioma español y su herencia en el mundo porque este es el día que murió Miguel de Cervantes, autor de El Quijote, que además de ser un gran escritor tenía un tremendo sentido del humor, por lo que quizás se hubiera divertido con las confusiones que genera la ausencia de la Ñ.

El 23 de abril es también el día que murió William Shakespeare, el Inca Garcilaso y la escritora venezolana Teresa de la Parra. Así que si alguna vez tuviste aspiraciones de destacar seriamente en las letras, pues toma precauciones ese día. Mira bien al cruzar la calle y camina por el lado interno de la acera.

En Miami la Ñ está por todos lados. En el nombre de esa famosa tienda en Hialeah, Ñooo Que Barato. También ha estado en el humor de los teatros de la Calle Ocho con el personaje de Ñañito, creado por el fallecido comediante Armando Roblán. Y qué hubiera sido de la carrera de Guillermo Álvarez Guedes sin esa expresión tan cubana, Ño! La letra identificó también a una generación de artistas y creadores, la Generación Ñ, cubanoamericanos que no quieren perder su identidad. Así que en esta ciudad la Ñ is serious business.

Aquí algunos datos interesantes sobre la Ñ, que seguro no te sacarán de la soltería, pero da para tema de conversación en algún ambiente interesado en la lengua.

▪ Hay que culpar a los escribas medievales de haber inventado la Ñ para ahorrarse tiempo, trabajo y pergamino cuando copiaban los manuscritos latinos. Quisieron acortar las palabras con letras dobles y combinaron dos figuras en una. Dibujaron en la parte superior una pequeña “n”, un símbolo ahora conocido como virgulilla o tilde, para indicar el cambio. Por lo tanto, “annus” en latín se convirtió “año”. Y nosotros, gente del siglo 21, respetamos esa diferencia con cuidado, solo si el teclado del teléfono celular nos deja.

▪ En 1803 se incorporó la Ñ oficialmente al diccionario de la Real Academia Española, y en 1993 España aprobó una legislación para proteger su inclusión en los teclados de las computadoras por la importancia de su significado cultural. En Estados Unidos no siempre se dispone de un teclado con Ñ, así que para eso está la combinación de teclas Alt 164 (teclado numérico) que te saca una flamante “ñ” y Alt 165 para la “Ñ” mayúscula.

▪ En la actualidad la Ñ aparece en más de 17,700 palabras en español, y el diccionario de la Real Academia Española (RAE) tiene 80,000 palabras, así que la Ñ tiene cierto protagonismo.

Google ha ofrecido homenajes a figuras hispanas de la cultura, la música y el cine en varias ocasiones. El 16 de enero del 2018 se lo dedicó a la actriz mexicana Katy Jurado, una de las primeras latinas en triunfar en Hollywood. El 6 de febrero del 2020 se lo dedicó a la compositora cubana María Teresa Vera, autora de Veinte años y otros temas populares del cancionero latinoamericano. También tienen su doodle Celia Cruz y Desi Arnaz, que cada uno destacó la Ñ, siendo únicos en su música y en su mensaje de respeto a su identidad.