Fallece en Miami esposa del conocido actor y empresario cubano Tony Cortés

El actor y empresario Tony Cortés junto a su esposa Leonila Hernández Sánchez. Facebook de Tony Cortés

Tras perder la batalla contra el cáncer, Leonila Hernández Sánchez, esposa del empresario, actor y presentador cubano Tony Cortés, falleció en la mañana de este lunes 26 de abril en Miami. Tenía 58 años.

Hasta que se le diagnosticó la enfermedad, en julio del año pasado, Hernández Sánchez fungía como gerente general de Cachita Universal Studios.

“Gracias por todo lo que me enseñaste, me cuidaste Leonila Cortés. Hoy a las 6:47 te nos vas dejándonos huérfanos de tu mirada. Amor, los niños van a estar bien. Gracias por darnos la fuerza espiritual en estos últimos meses. El cáncer nos arrebató tu presencia, pero no tu amor. Descansa en paz bebé”, expresó Cortés a través de sus redes sociales.

Hace una década, Leonila fue centro de la noticia en los medios al ser detenida en Cuba por la Seguridad del Estado luego de que Cortés grabara en La Habana la serie de televisión Sobre mis pasos. Fue acusada de realizar actividad económica ilícita y de difundir noticias falsas, cargos que ella no reconoció.

Según recordó Cibercuba, a Leonila la detuvieron durante un viaje que hizo a Cuba para visitar a sus familiares en un vuelo procedente de Miami. En aquella ocasión, fue trasladada desde un restaurante donde almorzaba hasta Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado. Allí permaneció incomunicada por espacio de 40 días mientras su esposo e hijos en Estados Unidos exigían su liberación, argumentado que se trataba de una venganza contra el primero por las denuncias que hizo en su programa televisivo contra el régimen cubano.

Finalmente fue liberada y deportada a Estados Unidos.

Hernández Sánchez fue parte activa en la gestación de Cachita Universal Studios. Gracias a su gestión y a la alianza con su casa productora Burumba Productions se realizaron más de 20 proyectos que incluyen videos musicales, películas y series de televisión.

Hernández Sánchez llevaba casada 23 años con Cortés.

Le sobreviven sus hijos Karla y Antonio, y su nieto Adrián.