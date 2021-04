JLo y Alex Rodríguez salen a cenar juntos después de la ruptura, ¿habrá segunda parte?

Jennifer López y Alex Rodríguez asisten a la gala del Metropolitan Museum of Art’s el 1 de mayo de 2017, en New York. Evan Agostini/Invision/AP

Cuando apenas hace unas semanas que Jennifer López y el expelotero de los Yankees de Nueva York Alex Rodríguez terminaron su compromiso y ya nadie habla de boda, ni del famosísimo anillo, parece que no todo está perdido como muchos piensan y hasta tal vez pudiera haber una vuelta atrás.

De acuerdo con la información publicada en el sitio Page Six de The New York Post, la pareja fue vista cenando en el exclusivo hotel Bel-Air de Los Ángeles, este fin de semana, como si nada hubiera pasado.

Como dato curioso, ese fue el mismo lugar donde JLo y Alex tuvieron su primera cita en el 2017, cuando iniciaron un superpublicitado romance que duró cuatro años.

El portal aseveró que durante el encuentro se veían cercanos y que todavía parecía que había amor y respeto entre ellos.

La nota recordó que La Diva del Bronx estuvo en República Dominicana durante varias semanas filmando la película Shotgun Wedding, junto a Todd Lieberman y David Hoberman, y que regresó directamente a Los Ángeles, donde la esperaba su mansión de $28 millones, ubicada, precisamente, en la zona de Bel-Air.

Entretanto, A-Rod se encontraba en la ciudad para la transmisión de un partido de los Dodgers contra los Padres de San Diego.

Si el reencuentro fue un motivo para reconciliarse o solo fue una reunión de amigos, nadie pudiera precisarlo. Pero lo que sí está claro es que las superestrellas comparten una serie de negocios que les impiden separarse del todo.

La semana pasada, la revista People en Español, basada en una fuente de People, afirmó que el cantante Marc Anthony, ex esposo de Jennifer y padre de su gemelos Emme Maribel y Maximilian, le ha servido de consuelo tras la separación de Alex.

Los chismes alrededor de la cercanía entre ellos aparecen después de las declaraciones de otra fuente anónima a la misma revista People, acerca de lo que realmente provocó la ruptura de la artista y el ex pelotero.

La persona aseveró que la pareja terminó su romance porque JLo desconfiaba de él.

“Ella se sentía bastante miserable y no creo que estaba (entre) sus mejores intereses permanecer (junto) a Alex”, aseguró la fuente.

¿Cambiaría de parecer Jennifer tras la cena con Alex en restaurante de Bel-Air?

Hay que seguir capítulo a capítulo esta larga telenovela.