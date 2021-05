Ante acusaciones hacia la Miss Universo mexicana Andrea Meza, Miss Perú manda un mensaje contundente

Luego de darse conocer el veredicto de que la corona de Miss Universo 2021 iría a parar a Miss México, Andrea Meza, un grupo de televidentes hispanos protestaron aseverando que la cadena Telemundo, por donde se transmitió el certamen, había comprado la corona, ya que la verdadera reina de belleza debió haber sido Miss Perú, Janick Maceta, que ocupó el cuarto lugar en la lista de finalistas.

“Fue un robo a la Miss Perú”, “la mexicana la compró Telemundo”, “Andrea Meza es bella pero nadie como Janick Maceta”, fueron algunas frases que circularon por la redes sociales.

Sin embargo, lejos de lo se pudiera imaginar, la joven peruana acudió a su cuenta de Instagram para acallar a los inconformes a través de un mensaje dirigido, nada y nada menos, que a su antigua contrincante, a quien le deseó lo mejor del mundo.

“Felicidades belleza! @andreamezamx our new @missuniverse, qué alegría haberte conocido, eres una persona que ilumina a todos los que la rodean, te quiero mucho y nunca olvidaré las risas que compartimos y los momentos que vivimos, podrán con este amor? JAMÁS!”, escribió Maceta en el pie de video donde aparece junto a Meza.

“Te deseo todos los éxitos en esta nueva etapa, que Dios te acompañe, bendiga y proteja siempre, aquí tienes una amiga para toda la vida. Love you with all my heart, i’m so proud of you”.

Al finalizar, la joven pidió a sus seguidores que tuvieran más respeto en relación con los resultados del concurso. “No aceptaré ningún tipo de comentario negativo, más amor por favor, tod@s merecemos RESPETO. Utilicemos nuestras plataformas para llevar mensajes positivos”, concluyó.