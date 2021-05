Las fotos de Gaby Espino en bikini provocan comentarios de ambos bandos

Nadie puede negar que Gaby Espino luce espectacular.

A los 43 años, la actriz y presentadora venezolana, madre de dos hijos, es un ejemplo de cómo los buenos hábitos alimentarios y el ejercicio constante son las mejores medicinas para lograr una imagen como la de ella.

Sin embargo parece que algunos de sus seguidores no están muy de acuerdo con la transformación que ha experimentado su ídolo en los últimos meses.

Así lo manifestaron el otro día, cuando a la artista se le ocurrió compartir unas fotografías en su cuenta de Instagram que provocaron reacciones que nadie hubiera imaginado.

Las imágenes se tomaron durante un paseo en alta mar por el Caribe mexicano, locación de la película que acaba de concluir, y de la cual no se conocen muchos detalles, salvo que es una producción de Netflix en la que comparte créditos con el cómico Adal Ramones y el actor Erick Elías, con quien aparece en una de las fotos.

“Mi venezolana hermosa, pero estás muy flacaaa”, “Está en el hueso”, “Gaby no te queremos así de flaca...más rellenita te ves más bonita…”, “¡Ayyy, Dios ¿y por qué tanta delgadez?”, “Chama no adelgaces más, por favor”, “ella es un mujerón tremenda actriz pero está muy delgada”, “de ser la mujer más bella de Venezuela pasó a ser la más rara... es el claro ejemplo de que la obsesión no lleva a nada bueno... esta mujer era un monumento a la belleza y miren como está”, fueron algunos comentarios que escribieron sus fanáticos.

Entre los elogios no faltó quien afirmara: “demasiado hermosa, esa flacura te queda espectacular”, “mí morocha bella, que hermosa se te ve en ese (yate) con Erick... disfruta de las cosas bellas de la vida”.

Por su parte, Adal Ramones agregó que “si tus fans pudieran verte de cerca, y tratarte así en directo, se enamorarían aún más de ti. Bella, sincera, ocurrente y graciosa hasta la médula, directa y tan centrada en lo que quieres y defiendes! Que alegría conocerte y trabajar juntos en esta película”, concluyó.