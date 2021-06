¿Cuánto ganó Diego Boneta por protagonizar la serie de Luis Miguel. Aquí van algunas cifras

La segunda temporada de la producción de Luis Miguel: La serie (Netflix) ha elevado la cotización del actor y cantante mexicano Diego Boneta a los niveles jamás imaginados.

De hecho, ya nadie pondría en duda que el éxito de la serie lo ha ubicado entre las estrellas de su país con mayor proyección a nivel internacional en estos momentos.

Boneta, de 30 años, hizo el anhelado crossover al mercado anglosajón con las películas de Hollywood Rock of Ages y Scream Queens, donde demostró su calidad interpretativa. Sin embargo, nada es comparable con el éxito arrollador que ha tenido en la bioserie sobre la leyenda de la canción mexicana.

¿Cuál fue ha sido la repercusión en la cuenta bancaria de Boneta? ¿Ha estado bien recompensado? Para los estándares del mercado hispano, parece que sí.

Según el portal El Tiempo, de acuerdo con People With Money, el artista recibió en la primera temporada la cantidad de $150 000 por episodio, lo que equivale a $1,950,000 por los primeros trece capítulos.

En la segunda temporada la cifra recibida por capítulo se elevó hasta los $175,000.

Vale aclarar que el actor también se desempeña como productor ejecutivo de la serie y además es socio de Luis Miguel y la casa productora, por lo se especula que atesora parte de las regalías por la exhibición del audiovisual en las dos temporadas.

El mismo portal aseveró que Boneta fue muy exigente durante las negociaciones con Netflix a la hora de precisar sus honorarios.

Basado en la información de People With Money, el sitio Infobae afirmó que el patrimonio del artista mexicano está estimado en $145,000,000.

Parte de la suma corresponde a inversiones realizadas en el sector de bienes raíces y en la marca de cosméticos Cover Girl.

Entre sus propiedades sobresalen varios restaurantes de la cadena Diego, el hambrientito, ubicados en México, y el equipo de fútbol americano Los Ángeles de la Ciudad de México.

A propósito de Luis Miguel: La serie, hace apenas unos días fue blanco de la polémica por parte de la modelo e influencer, de 31 años, Stephanie Salas, la hija de El Sol de México, quien manifestó su inconformidad por la manera en que fue representada en la ficción.

Diego Boneta AFP AFP/Getty Images

En la trama, la joven sostiene un romance con uno de los integrantes del equipo de su padre.

“Tengo que decir que me parece verdaderamente innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en la que la producción decide tratar a una mujer, su hija. Sexualizándola explícitamente a los 19 años de edad y violentando su intimidad”, expresó, tras afirmar que la producción no tenía derechos sobre su historia y que ella no permitió el uso de su imagen, nombre o detalles personales, por lo que le pareció que fue distorsionada.

Entretanto, corren los rumores de que ya está lista la tercera temporada de la serie.

¿Cuánto recibiría Boneta por este trabajo?