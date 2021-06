Compositora y directora de orquesta cubana Tania León gana el premio Pulitzer de Música

La pianista cubana Tania León durante la 55 entrega anual de los premios Grammy 2013. Jordan Strauss/Invision/AP

La compositora y directora de orquesta cubana Tania León obtuvo el Premio Pulitzer 2021 en la categoría de música por su pieza Stride, cuyo estreno mundial estuvo a cargo de la Orquesta Filarmónica de Nueva York a principios del 2020.

Según criterio del jurado, se trata de una suerte de “viaje musical lleno de sorpresas, con poderosos metales y motivos rítmicos que incorporan las tradiciones de la música negra de Estados Unidos y el Caribe en un tejido orquestal occidental”.

Entre las piezas finalistas del certamen figuran Data Lords, de María Schneider, y Place, de Ted Hearne.

“Mi familia tenía muchas esperanzas en mí al darme una educación, y cuando algo importante me sucede, eso es lo primero que me viene a la mente”, expresó León al The New York Times.

Al referirse a sus fuentes de inspiración, la compositora mencionó a su familia y a la sufragista norteamericana Susan B. Anthony (1820-1906), quien logró la ratificación de la decimonovena Enmienda de la Constitución de Estados Unidos para que las mujeres tuvieran derecho a votar.

“El mayor premio de mi vida es que he podido realizar un sueño que comenzó lejos de aquí, con personas que ya no están. Eso es de lo que trata Stride: seguir adelante”. Para la compositora, que salió de la Isla en 1967, el ejemplo de Susan B. Anthony fue en realidad lo que le dio fuerzas para escribir una pieza en su honor, ya que de alguna manera “el honor de muchos simboliza a las mujeres de todo el mundo”, según explicó a National Public Radio.

La pieza ganadora forma parte de un proyecto de la Orquesta Filarmónica de Nueva York mediante el cual se le asignó a 19 compositoras la tarea de rendir tributo a un hecho que haya impactado en la historia de Estados Unidos.

León, nacida en La Habana, se formó en los conservatorios Carlos Alfredo Peyrellade y Hubert de Blanck de la capital de Isla. Luego estudió dirección de orquesta en Nueva York bajo la tutela de Laszlo Halasz, Leonard Bernstein y Seiji Ozawa.

En su larga trayectoria se destaca la dirección musical del Teatro de Danza Arthur Mitchell y la fundación de la Brooklyn Philharmonic Community Concert Series.

León también fue directora musical de la Alvin Ailey Dance Company y compositora residente del Lincoln Center, labor que combinaba con la docencia.

Como directora, ha colaborado con la Gewandhaus Orchester, de Leipzig, la New York Philharmonic (de la cual forma parte de su junta directiva), la Orchestre de la Suisse Romande y la Orchestra di Santa Cecilia, en Roma.

En España, ha conducido la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias y el Coro de la Comunidad de Madrid.

En Cuba presentó sus trabajos en el Festival Leo Brouwer de Música de Cámara 2010 y en un concierto que dirigió seis años más tarde al frente de la Orquesta Sinfónica Nacional.

En cuanto a la influencia de la música cubana y africana en su trabajo premiado, la compositora aseveró que en la parte final de Stride es notoria la presencia de la clave de la costa oeste de África

“La pieza en realidad termina con una explosión de campanas que significa que las mujeres finalmente obtuvieron el derecho al voto”, afirmó.

Tania León no es la primera cubana en obtener el premio Pulitzer.

La lista de ganadores incluye a Liz Balmaseda (periodismo de opinión 1993), Oscar Hijuelos (ficción, 1990) y Nilo Cruz (teatro, 2002), entre otros.