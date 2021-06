Boncó Quiñongo: este día ‘es un premio para los padres que están al tanto de la educación de sus hijos’

El humorista cubano Boncó Quiñongo siempre se encarga de organizar todas las celebraciones que se hacen en su casa. Pero este Día de los Padres dejará la encomienda a sus gemelos, Onyx y Onassis, de siete años, y a su esposa Reglita.

“Espero que me que sorprendan con algo extraordinario, y si no fuera así, me conformaría con pasarlo en familia”, expresó Boncó a el Nuevo Herald, desde su residencia de Kendall, tras señalar que la celebración es un premio para todos aquellos padres que están al tanto de la educación de sus hijos, independientemente de que los hayan procreado o no vivan con ellos.

El comediante también tiene dos hijas en Cuba fruto de un matrimonio anterior, Naomi y Nathalie, de 23 y 21 años, respectivamente, con las que se mantiene en contacto.

Al recordar el nacimiento de los gemelos, dijo que fue “algo increíble” que ocurrió después de varios años de búsqueda y dos embarazos perdidos.

“Ya Reglita y yo habíamos decidido tirar la toalla. Pero al visitar al médico para un chequeo de rutina nos enteramos de que venían dos, algo que nos llenó de alegría y nos puso a pensar en la responsabilidad que implicaba criar dos criaturas a la vez”, recordó el actor de 52 años.

Al referirse a los retos que enfrenta como padre, confesó que el mayor es olvidarse de las preferencias y tratar de ser lo más justo posible. De manera que, cuando castiguen a uno, la penitencia sirva de ejemplo al inocente.

Boncó Quiñongo con sus hijos Onyx y Onassis. Rafael CuestaG" Cortesía

“Es un proceso muy complicado porque al final casi siempre pagan justos por pecadores. Pero ahí vamos, tratando de hacerlo lo mejor posible”, agregó.

Boncó admitió que sus hijos no están recibiendo una crianza tan fuerte como la que tuvo él, pero sí les inculca que sean competitivos, tal como le decía su progenitor.

Boncó con su padre, Ramonín Cogle. Cortesía

“Mi padre, Ramonín, un dirigente del sindicato de la construcción, falleció en Cuba hace seis años. Era un hombre fuera de serie con un gran concepto del honor y de la ética”, rememoró. “Él me hizo perderle el miedo a todo, al racismo, a las leyes de la calle y a respetar a las mujeres. De ahí que trate de transmitirle a mis hijos esos valores, aunque estoy consciente de que los tiempos cambian y ahora todo es diferente”.

El actor también reconoce el papel que desempeñó en su educación el profesor Jorge Félix Roche, un vecino muy querido, quien le inculcó principios que lo han acompañado durante toda su vida.

Los hijos de Boncó: Onyx, Naomi , Onassis y Nathalie. Cortesía

Sobre el futuro profesional de sus gemelos, Boncó destacó que tienen don de gente, una herramienta indispensable para ganarse el favor del público, les gusta el baile y no temen ni a la cámara ni al ridículo. De hecho, ya lo demostraron en No salen, un video musical del reguetonero Myke Towers, aún sin estrenar.

En cuanto al sentido del humor de los muchachos dijo que les gusta hacer chistes, pero eso hay que dejárselo al tiempo.

“Si deciden tomar el camino del arte en serio les diré que hay que estar bien preparados y que se olviden de las excusas para no cumplir con sus obligaciones”, apuntó el actor, después de reconocer que sus herederos sacaron su carácter alegre y su tendencia a no poner las cosas en orden.

Boncó con su esposa Reglita y sus hijos Onyx, Onassis, Naomi y Nathalie. Cortesía

“He aprendido la importancia de estar presente en todos los momentos de su vidas, lo que no pude hacer con mis hijas porque me tuve que ir de Cuba cuando eran muy pequeñitas”, dijo.

¿Quién es Boncó?

Conrado Cogle, el verdadero nombre de Boncó Quiñongo, inició su carrera en el grupo humorístico Pagola la Paga, en 1988, mientras estudiaba Construcción Civil. Luego pasó a Sabadazo, un espacio de la televisión cubana muy popular a mediados de la década de 1990.

Después de disfrutar varios años de popularidad en la Isla, el actor decidió emigrar a España, donde se dio a conocer en los programas El club de la comedia y Paramount Comedy.

Tras establecerse en Miami, en el 2005, comienza a colaborar en diferentes espacios de América TeVé, al tiempo que se presenta en Colombia, República Dominicana, Centroamérica y Chile, donde fue premiado en el Festival de Viña del Mar con la Gaviota de Oro y la Gaviota de Plata, máximos galardones que recibe todo aquel artista que logre vencer la prueba de fuego del público.

Aparte de sus incursiones en el programa TN3, de America TeVé, el artista integra el equipo del espacio radial matutino de la emisora miamense Ritmo 95.7 FM.

Como actor dramático, Boncó demostró su versatilidad en la película Plantados, un drama dirigido por Lilo Vilaplana en el que interpretó a un preso político opuesto al régimen castrista.

Boncó en una escena de la película ‘Plantados’, dirigida por Lilo Vilaplana. Cortesía

“Plantados fue uno de los más grandes desafíos que he enfrentado en mi carrera. Allí tuve que jugarme el todo por el todo porque nunca había hecho un personaje que no tuviera nada que ver con el humor. Por suerte, pude contar con el apoyo de Lilo y del resto del elenco”, dijo el comediante, que repitió la experiencia cinematográfica, bajo la dirección de Vilaplana, en la comedia El caballo donde encarna a un jefe de la policía cubana muy corrupto que dará mucho de qué hablar.

¿Cuál es tu gran sueño?

“Que mis hijos puedan crecer junto a sus hermanas de Cuba. Sé que es un sueño, pero no pierdo las esperanzas de que algún día se haga realidad”, concluyó.