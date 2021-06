Mario Andrés Moreno aclara por qué es abuelo tan joven

Ser padre siete veces requiere mucho amor, mucha sabiduría, paciencia y también sentido del humor, y eso le sobra a Mario Andrés Moreno. Lo primero que dijo el periodista colombiano en el Facebook Live con el Nuevo Herald es que ahora tiene otro hijo, por lo que la cuenta suma ocho.

Se trata de Callie, una perrita labradoodle, que llegó hace poco a la familia que el presentador del noticiero de Mega TV y del programa radial De vuelta a casa, de la Z-92, tiene con otra figura de la televisión, Bárbara Bermudo, madre de sus tres hijas menores, Mia, Camila y Sofía Andrea.

“Estoy levantándome a las 6 de la mañana para sacarla a hacer sus necesidades. ¡Puedes imaginarte, a mi edad! Después de haber cambiado miles y miles de pañales”, dijo, con una taza de café en el patio de su casa, justo como suele empezar su día: leyendo las noticias, con el trinar de los pajaritos de fondo.

Mario Andrés tiene también a Jennifer Andrea, Michelle Andrea, Mario Andrés Jr. y Daniel Andrés, sus hijos mayores, que le están dando muchas alegrías porque lo han hecho un abuelo joven o se están graduando de estudios superiores.

“Fui papá a los 16 años y medio”, dijo, explicando que su hija Jennifer Andrea, lo hizo abuelo de Isabella, de 10 años, cuando él estaba en sus cuarenta.

“Ella es el centro de las chiquitas”, dice sobre Isabella Andrea, que al tener una edad tan cercana a las hijas menores de Mario Andrés se la pasa bromeando sobre el hecho de que tiene tías más pequeñas que ella.

“Se reúnen las cinco mujeres y van a la iglesia. Mi casa el fin de semana es una fiesta”, apuntó, indicando que también les gusta dedicar parte de su tiempo libre a la playa o a salir en bote.

“El mar para nosotros es muy importante. Bárbara nació en Puerto Rico y es hija de cubanos”, apuntó.

En su caso, como es de Cali, en el Valle del Cauca, no conoció la playa hasta su adolescencia, en un viaje a Cartagena, pero fue “amor a primera vista”.

Consejos de padre

Mario Andrés se considera afortunado porque sus padres están bien de salud y vacunados en Colombia, y espera verlos muy pronto, en agosto, después de más de dos años sin regresar a su ciudad natal.

“Mi padre es un hombre muy sabio, muy pragmático. Esta carrera se la debo a él, porque todos los días lee el periódico, el de papel, con un café”, dijo Mario Andrés, contando que su papá solía leer las noticias en voz alta y él era el único de los hijos que se sentaba a oírlo.

A sus 53 años el periodista aun escucha consejos de su padre y, por supuesto, también le ofrece los suyos a sus hijos: “Siempre les digo: ‘Hagan decisiones sabias e inteligentes. Si todos sus amigos se van a lanzar de un puente, piénsenlo dos veces’”.

¿Qué necesitamos para ser mejores padres?

Esa es la pregunta que nos hacemos todos diariamente. No tenemos un manual, hay muchos libros que hablan de paternidad perfecta. Yo siempre he dicho que cualquier hombre puede ser papá, pero padre es otra cosa diferente. No quiero que me recuerden por los premios que he ganado, ni los reportajes que he hecho, ni los presidentes que he entrevistado, ni el éxito que se puede decir he tenido. Quiero que me recuerden por ser un buen amigo, por ser un buen padre, haber estado con ellos hasta el último día de mi vida, pero dándoles consejos, tratando de amonestarlos, cuidarlos, protegerlos, y también retándolos a que sean personas de bien.

En cuanto a la celebración del Día de los Padres, sospecha que Bárbara le está preparando una sorpresa y, además, todos sus hijos estarán en la ciudad

“Tratamos de no entrar en lo material. Tenemos lo que necesitamos. Una camisa, una corbata no hace la diferencia”, dice indicando que prefiere las ocurrencias de su hija Michelle Andrea, que es muy creativa y le encanta lanzar preguntas al resto del grupo al estilo de qué es lo más ridículo que ha hecho mi papá y ahí todos empiezan a aportar sus recuerdos y anécdotas. También disfruta las tarjetas que hacen y escriben sus hijas más pequeñas, que le ponen mensajes del corazón.

Este también será un Día de los Padres muy especial después de haber sobrevivido el Covid-19, que lo mandó a cuidados intensivos varios días y a la vez puso a su esposa en la dura posición de preguntarle al médico si él se iba a morir.

Esa situación le enseño “lo frágil que es la vida, que hoy estamos y mañana no”, dijo Mario Andrés, mencionando las más de 600,000 personas que murieron a consecuencia del Covid-19 en Estados Unidos, y recordando los muchos amigos que perdió.