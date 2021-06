Alejandro Sanz compartió fotos con su novia cubana disfrutando el verano

Alejandro Sanz y su novia Rachel Valdés Rachel Valdés/ Instragram

El romance del cantautor español Alejandro Sanz y la artista plástica cubana Rachel Valdés sigue como el día en el que se flecharon. Al menos, así lo atestiguan las fotos que el cantautor compartió en su cuenta de Instagram, donde aparecen disfrutando del verano en una playa sin identificar.

“Las vacaciones en tu risa son mis favoritas”, escribió el cantautor junto a la imagen.

Sanz, de 52 años, y Rachel, de 30, hicieron pública su relación el 15 de noviembre de 2019, cuando asistieron juntos a la ceremonia de entrega de los Grammy Latinos en Las Vegas.

Para asombro de los asistentes, el cantante no tuvo objeción en besar a la muchacha y a partir de entonces la presencia de la pareja se convirtió en noticia en cualquier evento de envergadura donde acudían.

Vale recordar que después de atravesar una crisis con Raquel Perera, con quien tiene dos hijos, Dylan y Alma, Sanz dio por terminada su relación en 2019 luego de haber contraído matrimonio en el 2012.

Sin apenas dejar un respiro a los cazadores de chismes de las celebridades, enseguida comenzaron a correr rumores alrededor del cantante y la artista plástica cubana, que ellos no demoraron en confirmarlo.

A propósito de la publicación de las fotos veraniegas, el periódico dominicano Listín Diario recordó una entrevista de Valdés que concedió a la revista Vanity Fair, en el 2020, en que describe al novio como un hombre empático, bueno y humilde, al tiempo que confiesa que no ha cambiado por ser la pareja de un famoso.

“Intento mantenerme ordenada mentalmente. Tengo mis amigos de toda la vida, mi gente y soy muy natural. Notas que hay personas que preguntan de vez en cuando o se te acercan más, pero no es un big deal. Es algo que tiene que ver con mi relación, pero yo sigo siendo la misma. No quiero que nada me cambie”, expresó la novia, que vive entre Barcelona, La Habana y Nueva York.

Entretanto, la pareja sigue disfrutando el ardiente verano.