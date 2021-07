Laura Pausini revela pasajes desconocidos de su vida en su debut como actriz de cine

La cantante italiana Laura Pausini es la protagonista de una película sobre su vida que comenzó a filmarse esta semana bajo la dirección de Iván Cotroneo, quien escribió el guión junto con Mónica Rametta.

Basada en una idea original de la propia intérprete, la producción, aún sin título, estará disponible en Amazon Prime Video en más de 240 países a partir del 2022. Aunque se trata de su debut como actriz, esta no es la primera vez que la cantante tiene contacto con el cine.

No hace mucho colaboró con la compositora Diane Warren en Io Sì (Seen) tema de la película The Life Ahead (La vita davanti a sé, título original) que obtuvo el Globo de Oro 2021 a la Mejor Canción Original en un largometraje.

Pausini, de 47 años, fue la primera mujer en la historia de la música italiana en ser nominada a un Oscar a la misma categoría, por el mismo tema, que también interpretó durante la entrega de las estatuillas a principios de este año.

De acuerdo con el comunicado enviado a los medios por Warner Music Latina, el filme inventa un nuevo género, dando cabida al amor de Pausini por el cine, al tiempo que descubre su verdadera alma a sus seguidores a través de momentos de su vida privada y profesional nunca antes vistos.

“Llevaba tiempo recibiendo ofertas para proyectos cinematográficos, pero no encontraba nada que fuera lo suficientemente especial como para dedicarle mi tiempo y energía”, expresó la artista, que durante mucho tiempo no sentía la urgencia de contar su historia mientras no apareciera un guión innovador.

Luego recordó que en febrero del 2020 entró en contacto con Amazon Studios y durante una de las reuniones se dio cuenta de que existía una historia muy importante para ella que nunca había contado y que quería compartir. La cantante no reveló detalles del argumento.

“Me hace feliz el entusiasmo con el que han apoyado inmediatamente mi idea artística. Intentaremos contar esta historia, como siempre he hecho con la música, de la (manera más sincera posible)”.

Poco antes de su victoria en los Globos de Oro, la cantante reveló que empezó a trabajar con el autor y director italiano al que respeta mucho, y de su colaboración surgió esta “locura” que enfrentará con gran dedicación, segura de que sorprenderá, incluso, a los que creen conocerla bien.

“Nuestra colaboración con Amazon Prime Video continúa y una vez más toma la forma de un desafío creativo y de producción que nos permitirá trabajar con nombres de primera línea tanto delante como detrás de las cámaras”, comentó Leonardo Pasquinelli, CEO de Endemol Shine Italia, coproductora de la película. “Con este proyecto nos centramos en una estrella internacional del más alto nivel y experimentamos con un estilo narrativo completamente nuevo para dar vida a la historia inédita, íntima y auténtica de Laura Pausini”.