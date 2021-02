Laura Pausini se anota otro tanto en su exitosa carrera

Laura Pausini comenzó el 2021 con buen pie. Este martes 3 de febrero, la reconocida cantante, compositora y productora italiana ocupó la lista de nominados a los Globos de Oro 2021, en la categoría Mejor Canción Original, por su interpretación de Io Si, tema de la película The Life Ahead (La vita davanti a sé, título original), un melodrama protagonizado por Sofia Loren, bajo la dirección de su hijo, Edoardo Ponti, que estrenó Netflix a finales del año pasado.

Io Si fue compuesto por Diane Warren, Niccolo Agliardi y la propia cantante, quien puso voz a la banda sonora de una historia con un poderoso mensaje sobre la tolerancia y la aceptación de la diversidad.

Io Si compite contra Speak Now (One Night in Miami); Fight for You (Judas and the Black Messiah); Hear My Voice (The Trial of the Chicago 7) y Tigress & Tweed (The United States vs. Billie Holiday).

“Cada reconocimiento que Io Si recibe es un gran honor para mí. Estoy muy emocionada. Recuerdo la primera vez que escuché la canción (...) sentí una conexión inmediata con las notas (...) y supe que algo extraordinario estaba sucediendo’’, expresó Pausini, quien desde el primer minuto creyó en la película, en el tema y en el mensaje que transmiten. Por eso decidió escribir la letra en italiano para honrar su espíritu original.

The Life Ahead trata sobre Madame Rosa, una sobreviviente del Holocausto que establece una peculiar amistad con un niño de la calle a quien conoce luego de que éste le roba.

“Conseguir una nominación a los Globos de Oro por primera vez en mi carrera, y en una categoría tan importante, es un sentimiento indescriptible para mí y (...) un honor poder representar a Italia alrededor del mundo. Quiero agradecer a Diane Warren, Edoardo Ponti y Bonnie Greenberg por pensar en mí y por hacer esto posible”, destacó.

A lo largo de su trayectoria la intérprete ha sido reconocida con un GRAMMY, cuatro Latin GRAMMY y el Hollywood Music in Media Awards por Io Si.

La entrega de los Globos de Oro se transmitirá por NBC el 28 de febrero bajo la conducción de Tina Fey y Amy Poehler.