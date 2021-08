Arca Images celebra 20 años con una comedia negra en el Miami-Dade County Auditorium

Un actor de reparto cansado de la rutina y una joven actriz llena de ilusiones se miran por primera vez después de que una cesta de manzanas cae al suelo. A partir de ese momento ya no van a separarse. Nada los detendrá en su carrera imparable hacia el abismo del éxito y no habrá traición, ni venganza, ni crimen que no cometan con tal de llegar juntos a la cúspide.

Al borde del precipicio, la pareja se verá obligada a reconstruir la historia de la que son protagonistas y a reinventarse en una suerte de noria que no tiene fin.

Se trata Vuelve a contármelo todo, un thriller con toques de comedia negra de Abel González Melo, con el cual la compañía miamense Arca Images celebrará dos décadas sobre las tablas.

La puesta en escena del propio dramaturgo y de Larry Villanueva cuenta con las actuaciones de Adrián Mas y Laura Alemán.

Se presentará en el On.Stage Black del Miami-Dade County Auditorium el 6, 7 y 8 de agosto.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

“Vuelve a contármelo todo (fue) concebida especialmente para el On.Stage Black (un sitio que da) la posibilidad de actuar cerca de los espectadores, compartir escenario con ellos, trabajar entre la escala monumental y la íntima (en un proceso) que mezcla tiempos, espacios y líneas de acción que ya es habitual en mi dramaturgia”, expresó González Melo desde Madrid, donde reside desde hace varios años, tras elogiar la sabiduría escénica y la disciplina de Larry Villanueva y los diseños de Pedro Balmaseda y Jorge Noa, de la firma Nobarte.

Por su parte, Villanueva agregó que la obra, inspirada en Macbeth, la tragedia de Shakespeare, invita a pensar y desenredar sus intríngulis hasta la última escena.

En cuanto al trabajo con el escritor dijo que fue muy fácil porque “Abel siempre está dispuesto a explotar todas la posibilidades de su texto y no tiene miedo arriesgarse ante cualquier propuesta que resulte novedosa”.

La productora ejecutiva Alexa Kuve, fundadora de Arca Images, señaló que una de las virtudes de la pieza es que permite a los actores desarrollar todas sus capacidades mientras juegan al teatro dentro de teatro, sin contar que el tema, la lucha por alcanzar la fama, siempre resulta muy atractivo para el público.

La obra de Abel González Melo incluye Chamaco (Premio de la Embajada de España en Cuba 2005), Talco (Premio Piezas Teatrales del Instituto Goethe 2009), Mecánica (Premio de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba 2014), Sistema y protocolo, En ningún lugar del mundo, Bayamesa (Premio Casa de las Américas 2020 y Premio Escena de Miami) y Ubú pandemia, estrenada recientemente en el Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

Como director sobresalen Kiev (Aguijón Theater de Chicago), Cartas de amor a Stalin y El principio de Arquímedes (Argos Teatro).

Actualmente el dramaturgo es profesor de la Universidad Carlos III de Madrid.

En el repertorio de Arca Images se destacan Hortensia y el museo de sueños, Sotto Voce, Hurricane, Belleza del padre, El color del deseo, Lorca en un vestido verde y Baño de luna, todas bajo el mando de su autor, Nilo Cruz, Premio Pulitzer 2003, director artístico de la compañía.