Rubén Blades regresa a los escenarios tras dos años de ausencia

El salsero panameño Rubén Blades regresa a la palestra con Salswing Tour!, la gira que lo devuelve a los escenarios tras dos años de ausencia.

El recorrido abarca New York, Los Ángeles, Oakland, Atlanta, Boston, Washington D.C., Chicago y Miami, donde se presentará el viernes 26 de noviembre en el James L. Knight Center.

“Estamos muy contentos de poder trabajar y entrar en contacto con nuestro público nuevamente, después de casi dos años sin poder hacerlo. Con la Roberto Delgado Big Band, una orquesta de 20 músicos que está sonando cada vez mejor, estamos con muchos deseos de compartir nuestro último álbum Salswing! y las canciones de siempre... por favor no dejen de vacunarse”, expresó Blades.

El concierto toma el nombre de su producción más reciente y tal como título sugiere, se trata de un recorrido histórico y de un reconocimiento a las raíces latinas del jazz y las influencias mutuas entre el son, la música con clave afrocaribeña y el swing.

La Roberto Delgado Big Band, integrada por 20 instrumentistas panameños viene acompañando al intérprete de Pedro Navaja desde hace una década en los más prestigiosos escenarios del mundo.

Salswing Tour! será el mejor pretexto para que el artista de 73 años celebre y comparta con sus miles de fanáticos el reconocimiento como Persona del Año 2021 que recibirá por parte de la Academia Latina de Grabación en la ciudad de Las Vegas.

Este galardón se suma a otros que recibió recientemente, tales como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, que otorga el Ministerio de Cultura de España, y la Medalla de Arte de la Universidad de Harvard, su alma mater, que lo convirtió en el primer latino en recibir este reconocimiento.

En la trayectoria de Blades sobresalen ocho premios Latin GRAMMY y nueve GRAMMY.

A su actividad como músico y actor suma sumado la de docente como Steinhardt Dean’s Scholar-in-Residence en la Universidad de New York (NYU)

El músico fue nombrado Embajador de la Naciones Unidas contra el Racismo en el año 2000.

En estos momentos se encuentra filmando la séptima temporada de la exitosa serie Fear The Walking Dead y da los toques finales a su autobiografía.

“Para nosotros es un honor trabajar con un ícono latino que ha inspirado a generaciones a través de su música. Rubén Blades no solo es un gran artista, si no un gran embajador y activista de nuestra comunidad latina que nos enorgullece que haya sido reconocido como Persona del Año 2021 de la Academia Latina de Grabación”, destacó Nelson Albareda, CEO de Loud And Live, la compañía que presenta la gira.





Los boletos del concierto pueden adquirirse a través de la página www.rubenblades.com