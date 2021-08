María Conchita Alonso defiende a Paty Navidad ante los ataques que ésta ha recibido

Paty Navidad y María Conchita Alonso Archivo el Nuevo Herald

Desde la aparición del COVID-19 la actriz y cantante María Conchita Alonso no ha dejado de encabezar titulares por sus opiniones controversiales acerca de la devastadora pandemia.

Ahora ha vuelto a ser el centro de atención de los medios al salir en defensa de su amiga y colega Paty Navidad, quien no ha dejado de ser blanco de las críticas en las redes sociales por manifestar sus criterios sobre las teorías que circulan alrededor del coronavirus.

Los ataques se han agudizado mucho más al conocerse que Navidad fue hospitalizada de emergencia junto con su hermana tras haberse contagiado con la enfermedad.

De acuerdo con La Verdad Noticias durante un reciente intercambio con la prensa, la artista cubano-venezolana arremetió en contra de los detractores de Paty en sus declaraciones.

“A la pobre (Paty) le han dicho que ojalá se muera. Es muy triste que hoy en día la gente no pueda tener su opinión, que estés de acuerdo o no con ella, debe ser respetada… Estamos aquí para respetar lo que cada quien quiera ser en la vida”, expresó María Conchita tras afirmar que no ha perdido el contacto con su amiga y que la más afectada ha sido la hermana.

“Ella me dice que está bien, su hermana es la que está peor que ella, o sea, cuando digo peor es que tiene síntomas más fuertes, pero está bien”, añadió.

La fuente dio a conocer con anterioridad que Paty aseguraba que la pandemia era falsa. Lo que provocó que luego de darse a conocer que estaba contagiada, fuera objeto de las burlas en las redes sociales.

Por su parte, Alonso aseguró que las palabras de su famosa amiga fueron malinterpretadas y nunca Paty ha puesto en duda la existencia del coronavirus.

“Claro que sí cree en el virus, ella jamás ha dicho que no cree en el virus, ella dice lo mismo que yo: no creemos mucho en lo que dicen respecto al virus. Creemos que es una ‘plandemia’, no es una pandemia, y por supuesto que lo cree y le dio como me dio a mí. La gente lo malinterpreta. Ella jamás ha dicho que no cree que existe”, señaló la actriz y cantante.

Entre otras publicaciones, People en Español reprodujo una respuesta de María Conchita que transmitió el programa matutino Hoy, de la cadena Televisa, acerca de su falta de libertad por expresar lo que piensa de la pandemia .”Estoy censurada, qué te puedo decir. Ya no tenemos libre albedrío en este mundo, en esta vida”, enfatizó. “Ya estamos controlados por máquinas impresionantemente poderosas. Estoy consciente de lo que está pasando, mucha gente no, pero como yo estoy consciente de lo que está pasando, no puedo hacer nada”.