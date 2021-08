Anuel AA grita a los cuatro vientos que quiere volver con Karol G

Anuel AA y Karol G actuando durante la gira “El Culpable” en la Arena Ciudad de México el 5 de abril 5, 2019 en México. GETTY IMAGES

Tras varios meses de haber finalizado el noviazgo con su colega, la cantante Karol G, parece que el intérprete de música urbana Anuel AA arde en deseos de reconquistarla y regresar a aquellos días de felicidad en que como pareja, gozaban del favor de miles de seguidores donde quiera que aparecían.

Sin tapujos, y sin un ápice de arrogancia, el cantante puertorriqueño no tuvo reparos en enviarle un mensaje a su ex prometida frente a una multitud que no esperaba semejante confesión a los cuatro vientos.

“Todo el mundo bien duro, a ver si Karol lo escucha y vuelve conmigo. ¡Que se escuche en la luna!”, rogó el cantante al público en medio de un concierto en el Festival Baja Beach, de México, al tiempo en que le pedía a la audiencia que lo acompañara a cantar el tema cortavenas Bubalú, en cuyos versos admite que no supo valorar a su amada y que le hizo mal.

Hasta el momento se desconoce cuál ha sido la reacción de la cantante colombiana, pero nadie dudaría que el mensaje le llegó al corazón. O tal vez no, ya que se rumora que no es la primera vez que Anuel AA le pide que vuelvan y ella lo rechaza.

¿Por qué se produjo la ruptura de la pareja?.

Según la revista People en Español, de acuerdo con un comentario de la reportera Tanya Charry en el programa de Univision El Gordo y La Flaca, los motivos de la separación obedecieron básicamente a celos profesionales.

“Se dicen muchísimas cosas, hablábamos en el show de infidelidades, pero los celos profesionales influyeron muchísimo en la ruptura de esta pareja y, ojo, la decisión de terminar la tomó la colombiana, la tomó Karol G”, afirmó Charry, tras revelar que en julio pasado los cantantes fueron vistos dándose un beso en un restaurante de Miami Beach.

Si están a las puertas de iniciar la segunda parte del romance, solo el tiempo dirá.