Ricardo Arjona cantó en el metro de New York y la gente ni se detuvo a mirarlo

Ricardo Arjona Metamorfosis

Al cantautor guatemalteco Ricardo Arjona no le basta con los miles de seguidores que tiene en las redes sociales, las ventas de sus discos, ni los llenos de sus conciertos en las cuatro esquinas del mundo para comprobar la aceptación que mantiene entre el público.

Para convencerse de que aún figura entre las estrellas de primera línea de su generación, el músico realizó un experimento que consistió en ofrecer un “concierto” en vivo y sin previo anuncio, con guitarra en mano, nada más y nada menos que en una de las estaciones del metro de New York.

La propuesta no parecía riesgosa, pues a estas alturas, sería muy difícil imaginar que el cantautor no lograra aglutinar, al menos, unas decenas de personas que lo identificaran en medio del torrente humano que viene y va por la estación.

Sin embargo, no fue así. Para su asombro, el intérprete de Señora de las cuatro décadas sólo logró captar la atención de una incrédula mujer que se le acercó.





“Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el metro de New York. Lo mejor que me pasó fue una señora mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona, pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito. Negro volver a la calle otra vez”, confesó el artista a través de su perfil de Instagram.

Para la función, Arjona escogió un atuendo casual que complementó, con un sombrero y unos lentes oscuros.

Salvo el incidente del metro, la popularidad del cantautor está más que probada. Para demostrarlo, ahí está el concierto online que presentó hace apenas cuatro meses, cuyas ventas sobrepasaron los 150.000 boletos.

De acuerdo con Cibercuba, la demanda provocó que la plataforma de streaming colapsara y alrededor de 30.000 personas se quedaran sin poder disfrutar del concierto. Señora de las cuatro décadas, Mujeres, Apnea y Hongos sobresalen entre los temas más exitosos de Arjona, quien a lo largo de su trayectoria ha vendido más de 80 millones de álbumes.

Entre los reconocimientos que ha recibido se destacan el Lifetime Achievement 2017 de los Latin Billboard, así como los premios Grammy 2007 y Latin Grammy 2006 por la producción Adentro.