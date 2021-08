Giselle Blondet contagiada con el COVID-19: ‘sé que esto pudo haber sido diferente’

La presentadora y actriz Giselle Blondet vuelve a ser centro de la noticia y no precisamente por el anuncio de algún nuevo proyecto relacionado con su carrera profesional, sino por algo que le puede ocurrir a cualquier persona en estos momentos.

Blondet fue diagnosticada con el COVID-19 y está demás decir que está tomando todas la precauciones necesarias para que el mal no siga avanzando.

Así lo dio a conocer en un video que compartió con sus seguidores este fin de semana donde se le ve algo decaída tomándose un plato de sopa.

“Tengo algo importante que contarles. La verdad muy importante para mí”, confesó. “Desde hace unos cuantos días ando con COVID. Me parece hasta raro decirlo porque yo me he cuidado tanto y tanto y tanto, o sea [que soy] la exagerada del año, siempre con mi mascarilla, [pero] bueno, así son las cosas. Y yo creo que con lo que estamos viviendo actualmente es cada vez más difícil escaparse de esta situación”.

La comunicadora reveló que ha pasado momentos difíciles. Sin embargo, eso no ha impedido que haya días en que sienta “bastante bien” dentro de lo posible.

Entre otros detalles, explicó que comenzó a sentir un dolor de cabeza tan fuerte que no podía aguantarlo, además de un dolor en la espalda baja que le provocaba vértigos. Sin contar que le dio fiebre y se sentía muy agotada.

“Unos días como que me sentía con más energía, otros días me he sentido que me pesan hasta las pestañas y quiero estar acostada, pero la realidad es que lo que yo estoy sintiendo comparado a lo que es el resultado de otras personas que están pasando por el mismo proceso me hace pensar que soy muy afortunada y bendecida”, reconoció.

La presentadora puertorriqueña afirmó que contrajo el virus pese a que se había vacunado. Luego añadió que toma una medicina que afecta su sistema inmunológico.

“El doctor lo que hizo fue que me puso un cóctel de anticuerpos y tengo entendido que (...) te protege sobre todo tu sistema respiratorio y aparentemente acorta el tiempo del virus en tu cuerpo, así que esa es otra de las razones por las que estoy haciendo este video porque sé que hay muchas personas que tienen su sistema inmunológico comprometido por alguna enfermedad o medicamentos que utilizan, entonces es para mí muy importante que me vean y vean que estoy bien. Cada día me siento mejor gracias a Dios”, expresó Giselle, quien exhortó a sus seguidores a que no dejen de cuidarse. “Estoy súper agradecida porque sé que esto pudo haber sido diferente”.

