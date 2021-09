Así de bien se ve el papá de Shakira a sus 90 años. La artista lo hizo famoso con homenaje viral

La superestrella colombiana Shakira ha vuelto a hacer de su familia el tema de sus fotos más virales.

Primero, rompió la reglas de su privacidad al Shakira revelar fotos excepcionales de sus hijos Milan y Sasha, de 8 y 6 años, cuando los llevó a un parque acuático para aprender a hacer surf en piscinas de olas artificiales.

Ahora ha tocado el turno a su padre, William Mebarak, a quien su hija rindió un sentido homenaje en Instagram que se hizo viral entre sus 70 millones de seguidores.

Y es que la Loba no podía dejar de compartir con sus admiradores un hito sumamente importante: el cumpleaños número 90 de su progenitor, quien también es, según confesó, su “mejor amigo”.

En un mensaje envuelto en los más nobles sentimientos de amor y admiración, la mujer que ha hecho bailar a todo el planeta con su música, desnudó su alma de hija:

“Papá lindo, has impulsado mis pasos, y has iluminado mi camino”, confesó Shakira. “Me has mostrado que la vida es abierta y profunda como un mar y así, le has dado sentido a la mía inundándola de tu alegría”.

Su padre, subrayó, es su “inspiración, mi cómplice y todo”.

Shakira firmó el tierno tributo como “tu niña”, y dice que los 90 años de su papá han sido “espectacularmente vividos”.

Mebarak goza de un gran estado de salud y eso se percibe en la foto, donde posa vestido con una guayabera blanca de lino junto a su esposa Nidia Ripoll, quien lleva una camisa floreada.

La fiesta de cumpleaños, que contó con la presencia de todos sus hijos, se celebró en Miami, donde la cantante tiene una casa.

Uno de los momentos más intensos del festejo, informó el medio digital Vanitatis, “fue cuando le dieron el pastel, una tarta realizada por una amiga de la familia en la que se plasmaba con detalle la pasión de escritor de Mebarak”.

Shakira también ha llevado la diversión familiar a TikTok, publicando un video con sus hijos haciendo un baile al ritmo de “In da ghetto” de JBalvin, que el reggaetonero colombiano compartió en su propio Instagram.

Y más recientemente, aprovechó para felicitar a la gran diva Beyonce en ocasión de su cumpleaños.

“¡Feliz cumpleaños B! @beyonce. ¡Pensando en ti en tu día especial!”, escribió en el epígrafe de una foto en la que ambas celebridades se muestran radiantes y felices.

“¡Disfruta con tus seres queridos! Recordando los buenos momentos”, acotó Shakira en la publicación.