Todos los años festejamos el mes de la Herencia Hispana, del 15 de septiembre al 15 de octubre, una efemérides que celebra la gran aportación e influencia de los hispanoamericanos en la historia y la cultura de los Estados Unidos. Les presentamos los cinco mejores lugares para celebrar el mes nacional de la Herencia Hispana en Miami.

La gran fiesta latina al aire libre en North Miami y Latin Music Festival 2021 en Miramar

Prepárate para bailar salsa, merengue y cumbia. La ciudad de North Miami invita a todos a conmemorar los sonidos, la historia y los sabores de la cultura latina durante las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana de 2021, una fiesta que se ha hecho muy popular a lo largo de los años. Este mes de celebraciones comienzan el 15 de septiembre en la Biblioteca Pública de North Miami y, por supuesto, cuenta con su evento más emblemático: La Gran Fiesta, Una Noche Tropical. Esta velada festiva bajo las estrellas atrae a una gran variedad de entretenimiento musical, bailes latinos y, por cuarto año consecutivo, al locutor local de la radio iHeart Enrique Santos, quien es el maestro de ceremonias. Más: www.northmiamifl.gov/993/Hispanic-Heritage-Month

La ciudad de Miramar celebra el Mes de la Herencia Hispana con el festival anual de música latina el sábado 25 de septiembre, de 7 a 11 p.m. Un evento gratuito con mucha salsa, merengue y bailes típicos, que se lleva a cabo en The Miramar Amphitheater. Cortesía/Latin Music Festival Miramar

Y, por otra parte, la ciudad de Miramar celebra el Mes de la Herencia Hispana con el festival anual de música latina el sábado 25 de septiembre, de 7 a 11 p.m. Un evento gratuito con mucha salsa, merengue y bailes típicos, que se lleva a cabo en The Miramar Amphitheater, en Miramar Regional Park, ubicado en el 16801 Miramar Parkway. La ciudad de Miramar también presenta una serie de conciertos gratuitos Miramar Good Vibes - ¡Música de los 80’s Poppin “& Lockin”!, el viernes 24 de septiembre, a las 7 p.m., en Shirley Branca Bandshell, ubicado en el 6900 Miramar Parkway, con las actuaciones de Angie Griffin, The Gucci Crew y Marv & Troy. Más: www.miramarfl.gov/

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

Centro de Artes Culturales de Westchester

Westchester Cultural Arts Center es una nueva instalación cultural construida en la entrada de Tropical Park, ubicado en el 7930 SW y la Calle 40. Este nuevo centro cultural vanguardista de nueva generación, realizado para servir a las familias y niños de la región occidental del Condado de Miami-Dade, es ideal para celebrar el mes de la Herencia Hispana, ya que ofrece programación cultural centrada en las artes y la cultura hispana. También, presenta programas recreativos. Además, este centro cultural cuenta con un extraordinario Studio Theater con una capacidad de 200 asientos y espacios de apoyo, incluida un vestíbulo que también hace la función de galería de arte.

Westchester Cultural Arts Center es una nueva instalación cultural construida en la entrada de Tropical Park, ubicado en el 7930 SW y la Calle 40. Cortesía/Westchester Cultural Arts Center

El Centro de Artes Culturales de Westchester, diseñado por Zyscovich Architects y perteneciente al Departamento de Asuntos Culturales del Condado de Miami-Dade, cuenta con 11,000 pies cuadrados de nueva construcción. La obra de arte es un mural de mosaico de vidrio exterior basado en imágenes de materiales orgánicos y sintéticos que la artista Cristina Lei Rodríguez ha escaneado para crear collages muy detallados. Más: www.miamidadearts.org/westchester-cultural-arts-center y https://youtu.be/OMxIVesp9F8

CityPlace Doral, muchas actividades al aire libre

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

Para celebrar el mes nacional del patrimonio hispano, del 15 de septiembre al 20 de octubre, CityPlace Doral ha preparado muchas actividades con ritmos latinos en su plaza más famosa. El viernes y sábado, 14 y 15 de septiembre, actúa Latin Beats para que bailes tus éxitos latinos por la noche. El viernes 5 de octubre se celebra Noches de la Herencia Hispana en Martini Bar, que presenta al popular grupo musical Locos Por Juana. En el mismo local, el 12 de octubre presentan a Tito Rojas, “El Gallo De La Salsa”.

Para celebrar el mes nacional del patrimonio hispano, del 15 de septiembre al 20 de octubre, CityPlace Doral ha preparado muchas actividades con ritmos latinos en su plaza más famosa. Cortesía/CityPlace Doral

La Noche de Ritmo es el sábado 13 de octubre, con danza, música y sabor latino. Los jóvenes presentan sus mejores movimientos de baile mientras los grupos de baile locales realizan rutinas de baile con infusión latina. Si quieres aprender a bailar salsa ese mismo sábado, hay clases de salsa en la plaza con música en vivo. El Primer Festival de Artes y Literatura de la Herencia Hispana/ First Hispanic Heritage Arts & Literature Festival es el 18 y 19 de octubre, de la mano de la Organización de Literatura de la Herencia Hispana / Milibrohispano.org, Embajadores Empresariales de Arte y Cultural Museum y Colombia, con el apoyo del Consejo Asesor de Asuntos Hispanos del Condado de Miami-Dade en colaboración con la Oficina de Defensa Comunitaria y CityPlace Doral. Además, tienen planeadas exhibiciones, al aire libre y abiertas al público, con artistas locales de origen hispano en Downtown Doral Park. Esta exhibición se inaugura el viernes 17 de septiembre, de 6.30 a 8.30 p.m., y se puede ver hasta el 1 de octubre. Más: www.cityplacedoral.com/

Arsht on the Road, una serie de presentaciones emergentes que se llevan a cabo en varios momentos y lugares en todo el condado de Miami-Dade. Cortesía

Arsht on the Road, en Opa-locka

Puede celebrar el Mes de la Herencia Hispana en el ARC (Arts & Recreation Center) con Arsht on the Road en Opa-locka. Arsht on the Road, una serie de presentaciones emergentes que se llevan a cabo en varios momentos y lugares en todo el condado de Miami-Dade, presenta un pop-up musical de MonteroS. Puedes recorrer la exposición Casting Shadows / Enmarcando historias y aprender sobre los artistas hispanos y latinx en la colección de arte de Opa-Locka Community Development Corporation (OLCDC), incluidos Yanira Collado, Gonzalo Fuenmayor y Eduardo Roca “Choco” Salazar. El centro de Opa-locka cuenta con un patio recientemente renovado al aire libre con una excelente sonoridad. Habrá bebidas y elementos interactivos para que los niños también disfruten. Es un evento cultural divertido y gratuito para toda la familia, que se lleva a cabo el sábado 25 de septiembre, de 3 a 6 p.m. en el ARC, ubicado en el 675 Avenida Ali Baba Opa-locka, FL 33054. Más: www.olcdc.org

También Arsht On the Road presenta Siempre Flamenco el miércoles 29 de septiembre, de 2 a 3 p.m. Más: https://www.arshtcenter.org/Tickets/Calendar/2020-2021-Season/Arsht-on-the-Road/Arsht-on-the-Road/

En The Betsy- South Beach Gallery, de la zarzuela al bolero, concierto que se llevará a cabo el sábado 2 de octubre, a las 7 p.m. Organizado por Miami Beach Music Festival. Archivo

The Betsy- South Beach Gallery, de la zarzuela al bolero





Este concierto se lleva a cabo el sábado 2 de octubre, a las 7 p.m. Organizado por Miami Beach Music Festival, presenta dos géneros musicales que se unen para dar vida a la cultura española en las voces de los cantantes de ópera. La famosa soprano Eglise Gutiérrez junto con Marinel Cruz, Ray Gonzalez y Eric Luiz Viñas estarán acompañados por instrumentistas de la orquesta del Miami Beach Classical Music Festival. También, se presentan las voces de los talentosos estudiantes de secundaria Brandon Flores, Dalila Lugo, Annabelle Calles y Valentina Ortiz. Esta velada destaca lo mejor del estilo hispano de Miami, con melodías conocidas que hicieron famosas Manzanero, María Grever y Agustín Lara, Bola de Nieve y compositores como Ernesto Lecuona, Gonzalo Roig y Federico Moreno Torroba. Más: www.eventbrite.com/e/website-test-embed-tickets-168166026111?

Twitter: @IsabelOlmos