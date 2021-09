Giselle Blondet: ‘En los momentos difíciles se despierta algo en nosotros’

Abran paso que llegó Giselle Blondet. Si están en un restaurante y hay fila, pues es posible que a ella la inviten a pasar primero. Esa es una de las ventajas de ser una figura conocida por su larga carrera en televisión, confesó Blondet en un Facebook Live con el Nuevo Herald.

La presentadora puertorriqueña será este año nuevamente uno de los jueces de la competencia de Univision Nuestra Belleza Latina, que comienza este domingo 26 a las 8 p.m., con la novedad que tiene lugar aún en tiempos de pandemia.

Blondet señaló que en las audiciones participaron 6,000 aspirantes, y como se hicieron de manera virtual, las oportunidades llegaron hasta ciudades y lugares donde Univision antes no podía ofrecer estas audiciones cuando se hacían de manera presencial.

“Los momentos difíciles hacen que se despierte algo en nosotros, nos dan la fuerza para seguir adelante”, dijo Blondet, indicando que las chicas vienen con muchos deseos de aprender y de representar a su país.

“Nosotros estamos buscando que estén bien preparadas”, apuntó, indicando que siempre evalúa a cada chica por quien es ella y no por el país que representan.

Blondet, de 57 años, compartió otras ventajas de ser una cara conocida por su larga presencia en los medios en español de Estados Unidos. Eso siempre provoca una sensación de “familiaridad” y las personas se sienten más cerca de ella y por lo tanto más confiadas, reconoció. Pero en cuanto a los negocios, ser conocida por su trabajo en televisión no siempre es un plus.

“A veces, por ser una figura pública, se ponen en duda tus habilidades para los negocios, pero como todo, hay que prepararse, de verdad me preparo mucho, siempre estoy buscando lo nuevo, cómo puedo seguir creciendo. Esa es una de las cosa que nos hace sentir más joven”, reconoció, indicando que siempre quiso estudiar psicología y hoy se esta preparando para ser life coach.

“Me interesan los temas relacionados con la salud física y emocional. Tengo artritis reumatoide desde hace años”, dijo, explicando que decidió hablar de su padecimiento para ayudar. “Hay tantas personas que tienen condiciones y viven muy tristes y deprimidas y piensan que no pueden disfrutar la vida”.

Aunque le gusta ser positiva en los aspectos de su vida que comparte con sus seguidores, también siempre ha sentido el llamado para ayudar, que la llevó a hablar de sus experiencia como divorciada y madre de tres hijos en sus comienzos en Despierta América. Lo hacía pensando en otras mujeres que estaban en su misma situación. Por la misma razón compartió recientemente que le dio el Covid-19, y las dificultades que enfrentó su hija Giselle Andrea, que le dio un ataque al corazón amamantando a su bebé.

Blondet está disfrutando mucho ser abuela –lo fue por primera vez a los 54 años y por segunda vez en abril– y aunque había “amenazado” a sus hijos con que no cuidaría nietos, ahora pasa mucho tiempo con ellos. Trabaja y asiste a reuniones virtuales cuidándolos, y además es la consentidora oficial de ellos porque es su cómplice en “todo lo que no se debe hacer”.

¿Cómo una profesional y abuela tan ocupada logra que le rinda el tiempo para desarrollar sus proyectos?

“Todo lo hago con un calendario, estoy bien estricta con el tiempo que le dedico a cada cosa”, dijo refiriéndose a las distracciones típicas que impiden que uno cumpla con la agenda del día, como la televisión y el teléfono.

“En estos días tengo la suerte que no soy yo quien maneja mi tiempo, sino personas expertas”, dijo. Lo único malo es que tiene que despertarse a las 6 de la mañana.

Para mantenerse joven, confiesa que se pone sus “cremitas”, toma vitaminas y magnesio, y sobre todo, mantiene la actitud optimista de una persona que se siente bien consigo misma.

“La belleza es una actitud. Me siento agradecida, me siento una persona saludable, y que he tenido tantas oportunidades”, concluyó.

