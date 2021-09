Al igual que su ex JLo, Marc Anthony no permanece mucho tiempo soltero. ¿Quién es su nueva novia?

Al igual que su famosa ex, Jennifer López, Marc Anthony no permanece mucho tiempo soltero.

Una nueva mujer acabó de su brazo en los Premios Billboard Latinos 2021 en el Watsco Center de Coral Gables el jueves por la noche.

Al astro de la salsa se le relacionó por última vez con la modelo italiana Raffaella Modugno. Y antes de eso: la modelo local Mariana Downing. Antes de eso, otra modelo Shannon de Lima, su tercera (ex) esposa.

Entonces, ¿quién es esta nueva mujer? Los dos se besaron en la alfombra a la salida del teatro y parecían pareja. Es decir, se besaron. No se besaron como López y Ben Affleck, pero vimos que se besaron.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

Según informan los medios de comunicación, la afortunada es Madu Nicola. Sorprendentemente, su Instagram está configurado como privado, pero fue etiquetada por un estilista, Beauty by Harper. La profesión de la mujer no está clara, pero no solo es guapísima, sino que se parece mucho a López. Tampoco está claro si vive en Miami.

Anthony, cuyo divorcio de López finalizó en 2014, vendió su enorme casa en Cocoplum en mayo, pero sigue siendo un visitante constante de la Ciudad Mágica.

Oye, no estamos juzgando. Nada impide que el padre de seis hijos, de 53 años, tenga citas hasta el cansancio. Es un hombre soltero, como lo era Affleck cuando empezó lo suyo tras casi dos décadas con la ex Fly Girl.