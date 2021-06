Marc Anthony pone a bailar a los cibernautas con un video de la cantante Greeicy Rendón

Marc Anthony Getty Images

Es difícil resistirse a la música de Marc Anthony. Y cuando se trata de un bailador que persigue sus canciones, resulta imposible mantenerse quieto.

Es el caso de la cantante colombiana Greeicy Rendón, quien al escuchar De vuelta pa’ la vuelta, uno de los éxitos del salsero puertorrqueño, no pudo contenerse, soltó los zapatos y empezó a contonearse sin control frente a su celular.

El video no tardó en llegar hasta el propio Marc, que al verlo, no tardó en compartirlo en sus redes para que sus millones de seguidores no se perdieran ni un detalle de la interpretación de su colega.

De sobra es conocido que la cantante es la admiradora número uno del salsero, al extremo que ha confesado en más de una ocasión que uno de sus sueños es hacer una colaboración con él.

“¡Vamos con todo, compañera! ¡Hecho! Un abrazo y bendiciones”, le respondió el intérprete de Vivir mi vida para su sorpresa.

Hasta el momento se desconoce si se ha concretado algún proyecto entre ambos, pero a juzgar por el entusiasmo del cantante nadie dudaría que hará realidad el sueño de la muchacha.

Greeicy Rendón baila al son del tema ‘De vuelta pa’ la vuelta’. Captura de pantalla Redes sociales

En cuanto al regreso de Marc a los escenarios, ya está confirmado que realizará una gira de veintitrés conciertos por diversas ciudades de Estados Unidos que comenzará el próximo 27 de agosto en San Antonio, Texas y finalizará el 18 de diciembre en Los Ángeles, California.

Para los que hacen planes a largo plazo, vale informar que a partir del 17 de junio del 2022, el cantante emprenderá un recorrido por España que se extenderá hasta el 4 de julio.

Por lo pronto, el intérprete dio a conocer que De vuelta pa’ la vuelta en colaboración con Daddy Yankee, está nominada en las categorías Mejor artista tropical y Mejor colaboración para los premios Heat Latin Music Awards 2021.