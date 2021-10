Sexo y misterio... el Teatro Trail recibe el otoño con la comedia ‘Farándula: Operación Interpol’

Elenco de ‘Farándula: Operación Interpol’. (Desde la izq) Néstor E. Jiménez, Rachel Pastor, Camila Arteche y Sian Chiong. E. Pérez

La Interpol investiga a cuatro desconocidos implicados en un caso de delincuencia internacional. Existen pocas claves para conseguir su paradero. Sin embargo, una simple pista detectada en una obra de arte permitirá que la búsqueda resulte mucho más fácil de lo que parecía.

Se trata de Farándula: Operación Interpol, comedia escrita, dirigida y producida por Jazz Vilá, que ocupará el Teatro Trail todos los jueves, a partir del 7 de octubre, a las 8 pm.

El elenco está conformado por Camila Arteche, Rachel Pastor, Néstor E. Jiménez, Sian Chiong, Roxana Montenegro, Laura Alemán, Hansel Porras y Nadia Rowinsky.

El tema musical, original de Osmani Espinosa, está interpretado por Alex Duvall.

Bajo la premisa de que el teatro divierte y libera el espíritu, por primera vez el director cubano pone a consideración su trabajo ante el público de Miami.

El montaje viene precedido de una exitosa temporada de 170 funciones, a teatro lleno, durante su estreno en La Habana, en marzo del 2018, lo que según su creador, marca un hito en la historia del teatro cubano. A finales del mismo año, la obra fue recibida con igual acogida en El Paso, Texas, y al año siguiente, en Tampa.

Vilá, que reside en El Paso, expresó que su propósito es llegar al público cubano de Miami y al mismo tiempo conquistar al de otras nacionalidades.

Camila Arteche estrenó la obra en Cuba. Cortesía E. Pérez

“Atribuyo el éxito de Farándula… a que despierta la sonrisa, el corazón y también la reflexión; cuando uno se ríe y piensa en eso se queda guardado: la sonrisa es algo poderoso”, expresó Vilá a el Nuevo Herald. “Me gusta ofrecer teatro entretenido porque, como decía Bertolt Brecht, el teatro es entretenimiento; más allá de ser didáctico y comprometido, debe tener sentido de divertimento. Esta es una obra que entretiene, llega a los corazones porque está hecha de personajes vivos, es una historia basada en una experiencia real”.

Con ese fin, Vilá concibió una historia en que resaltan “las ambiciones más básicas y vitales del ser humano”, tales como las ansias de libertad, la adictiva lucha de contrarios, las inseguridades contenidas, los desbordes de lujuria, el poder de la risa, la capacidad de sorprenderse y la dependencia.

“La puesta en escena es realista, recurre al minimalismo para poder centrar la fuerza del montaje en la actuación; para mí el actor es el corazón vivo de la puesta. La recreación de espacios realistas está dada por elementos mínimos necesarios para contar la historia”, señaló, tras agregar que concibe el teatro como cine y como en este hay close ups, en mis obras quiere que los espectadores vean solo uno o dos detalles escenográficos y que lo demás recaiga en la interpretación”.

Jazz Vilá Cortesía E. Pérez

El dramaturgo también es actor. Entre sus trabajos más recientes sobresalen la película dominicana Hotel Coppelia y la cinta norteamericana The Mick and the Trick. En Cuba intervino en Juan de los muertos y El acompañante. También se destaca su trabajo en la popular serie española Paquita Salas. En el 2017 fue reconocido con el Incubator Artist Program, otorgado en Texas.

En cuanto a su compañía Jazz Vilá Project, fundada en La Habana en el 2014, sus principales trabajos se distinguen por contar historias complicadas con un lenguaje muy sencillo, abordando temáticas como la incomunicación, la sexualidad y la convivencia a través de una puesta en escena contemporánea.

Farándula (título original de la obra), Rascacielos y Eclipse pertenecen a una exitosa trilogía, con más de 50 mil espectadores a su haber, que describe el estilo de Vilá. Y a la vez representan su compromiso de llevar el teatro cubano más allá de los límites de la Isla.

“Pienso que esta propuesta es ideal para atraer al teatro al público joven”, dijo Marisol Correa, directora del Teatro Trail. “Sin muchas complicaciones aborda temas muy serios con un montaje muy ágil y divertido. No dudo que será un éxito”.