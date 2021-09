El presentador de ‘Despierta América’ Carlos Calderón recibió el regalo más importante de su vida

Carlos Calderón C. Calderón / Instagram

El coanimador de Despierta América (Univisión) Carlos Calderón se convirtió en el hombre más feliz de la tierra al recibir el regalo más importante de su vida.

Calderón y su esposa, la actriz Vanessa Lyon dieron la bienvenida a su primer hijo, un varón “super saludable” que llegó a este mundo el domingo 6 de septiembre a las 12:45 de la tarde en un hospital de Miami.

“Como escucharon en @despiertamerica nuestro bebe nació super saludable y muy bien portado. No ha llorado, sonríe mucho y está muy activo. @_vanessalyon ha sido una mamá guerrera a quien admiro y agradezco por su increíble embarazo”, escribió en sus redes el co presentador mexicano de 50 años, quien no mostró el rostro del bebé ni reveló su nombre en la fotografía que publicó.

La noticia del nacimiento llegó cuando ya Calderón había descartado la posibilidad de tener su propia descendencia.

“Yo ya lo había descartado, hasta llegué a pensar que no podía tener hijos por mi edad”, confesó el comunicador en una reciente entrevista con la revista People en Español, tras explicar que no encontraba a la pareja ideal.Sin embargo, parece que Dios lo escuchó.

“Estamos muy conmovidos con todos sus mensajes de cariño. Gracias por ser parte de nuestra familia”, expresó al finalizar el mensaje.