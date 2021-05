Demoras en gasolineras, gato aterriza de pie, expulsada de Six Flags: los videos más virales

1)

Una mujer denunció que un agente del parque de atracciones Six Flags, en Oklahoma, la amenazó y la humilló por unos pantalones cortos que fueron considerados demasiado cortos. Bailey Breedlove –que documentó su experiencia del 30 de abril en el parque de Oklahoma City en TikTok y Facebook– dijo que desde entonces se le ha prohibido la entrada a Six Flags. En un comunicado emitido el martes por la noche, el parque temático dio una versión diferente de lo sucedido. Six Flags, que opera el parque temático Frontier City en Oklahoma City, dijo que no practica la humillación corporal y que la expulsión de Breedlove del parque no se debió a su atuendo, sino a su comportamiento hacia la policía, los empleados de Six Flags y otros asistentes en el parque.

2)

La rueda de prensa luego cortó al alcalde, quien de repente tenía una canasta de papas fritas y una hamburguesa en su escritorio. “¿Dijiste, ‘Papas fritas gratis cuando te vacunas’?” preguntó de Blasio, antes de dar un mordisco a un par de patatas fritas. Al recoger la hamburguesa, el alcalde les dijo a los espectadores: “Si esto les atrae, piensen en esto cuando piensen en la vacunación”.

3)

Un gato hizo buen uso de una de sus nueve vidas después de saltar de un edificio en llamas en Chicago, Illinois, el 13 de mayo, cayendo varios pisos antes de aterrizar sobre sus cuatro patas. Las imágenes compartidas por Chicago Fire Media muestran humo saliendo de un edificio en 65th y Lowe. Luego, un gato salta desde el quinto piso al suelo y aterriza de forma segura en el césped. Según Chicago Fire Media, el incendio se extinguió la noche del 13 de mayo.

4)

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una orden ejecutiva para ayudar a mitigar los problemas con el suministro de gas resultantes del ciberataque al gasoducto. DeSantis instó a los floridanos a “no acumular gasolina en estado de pánico”. La red Colonial Pipeline envía más de 2,5 millones de barriles por día de gasolina, diésel y combustible para aviones, lo que representa alrededor del 45 por ciento del combustible consumido en la costa este, según Gas Buddy. Colonial Pipeline anunció el miércoles que ha comenzado a reiniciar las operaciones del oleoducto, pero advirtió que podrían pasar “varios días” para que las operaciones vuelvan a la normalidad.

5)

Científicos de Woods Hole indicaron que dicho comportamiento rara vez es observado y que posiblemente sea la primera vez que se graba un abrazo entre ballenas desde el aire. “Los investigadores vieron lo que parecían ser ballenas abrazándose con sus aletas, técnicamente descrito como ‘vientre con vientre’: quizás mostrando afecto e intentos de aparearse”, señaló el equipo de investigación en un comunicado.