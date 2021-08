Terrorismo en Kabul, asesinato en Miami Beach, cangrejo vivo en una ostra: los videos más virales

Desde la escena de terrorismo en Kabul hasta pasajera fumando en un vuelo de Spirit Airlines, estos son los videos más vistos de la semana en el Nuevo Herald.

1)

Dos atacantes suicidas detonaron sus bombas mientras hombres armados abrieron fuego en las afueras del aeropuerto de Kabul el jueves, en medio del intenso operativo para evacuar a personas que desean huir de Afganistán luego de la retirada estadounidense y el ascenso del Talibán al poder.

Un funcionario estadounidense indicó que “definitivamente se cree” que el ataque fue realizado por el grupo Estado Islámico.

2)

En este video compartido en Twitter, el expresidente expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas diciendo: “Hoy todos los estadounidenses lloran junto a ustedes, juntos también oramos para que Dios sane a los otros valientes miembros del servicio estadounidense que resultaron heridos en este atroz ataque. ”.

Trump continuó apuntando a la administración de Biden, diciendo que “esta tragedia nunca debería haber ocurrido, nunca debería haber sucedido y no habría sucedido si yo fuera su presidente”.

3)

Una pasajera de la aerolínea Spirit Airlines desobedeció una ley que entró en vigor hace más de 30 años, y encendió un cigarrillo a bordo de un avión. En un video que tomó con el teléfono celular otro pasajero en las primeras horas de este martes, puede verse lo que ocurrió en un vuelo de Detroit a Fort Lauderdale después que comenzó a salir humo que molestó al resto de los pasajeros.

4)

Un hombre de 22 años que mató a tiros a un turista de Colorado dentro de un restaurante de South Beach, declaró que estaba “drogado con hongos que lo hicieron sentirse poderoso, según un reporte del arresto.

La policía de Miami Beach arrestó a Tamarius David, de Norcross, Georgia, y lo acusó de homicidio en segundo grado con un arma de fuego, y de intento de asesinato.

5)

Beth Troutman encontró un cangrejo guisante vivo en una ostra cruda mientras cenaba en el restaurante The Oyster Rock en Calabash, North Carolina, durante sus vacaciones. La familia de Troutman pide una docena de ostras de diferentes regiones. Cuando las trajeron, Troutman fue la última persona de la mesa en coger una ostra del plato. Empezó a exprimir un gajo de limón sobre la ostra cuando se sorprendió.

“¡De repente vi una pequeña pinza salir de la ostra!”, dijo Troutman a The Sun News. Asombrada por lo que veía, tuvo que “cerciorarse de que mis ojos no me estaban engañando”.

Publicamos estos videos virales semanalmente sin ningún orden en específico. Aunque no podemos incluirlos todos, sí deseas enviar tus recomendaciones envíanos un correo electrónico.