Actualización semanal del COVID en la Florida: 15,684 nuevos casos, 213 muertes. Positividad sube

El Departamento de Salud de la Florida anunció el viernes 15,684 nuevos casos locales de COVID-19 y 213 muertes desde el 25 de junio.

El estado ha registrado un total conocido de al menos 2,381,148 casos de coronavirus y 38,729 muertes desde que comenzó la pandemia.

Estos totales no representan los casos y las muertes de los no vecinos en la Florida –personas que contrajeron la enfermedad o murieron por ella mientras estaban en la Florida– porque el estado dejó de informar de esos datos a finales de mayo. En ese momento, había 744 muertes adicionales de no vecinos y 43,535 casos de no vecinos, acumulados.

La tasa de positividad de siete días del estado aumentó de 3.8% a 5.2%. La media de casos de siete días en la Florida aumentó de unos 1,578 a 2,241.

El departamento de salud ya no informa los números de casos diarios, sino los recuentos acumulativos semanales.

Más de 9.4 millones de floridanos han completado la serie de dos dosis de Pfizer-BioNTech o Moderna, o han completado la vacuna de dosis única de Johnson & Johnson. Otros 1.5 millones han completado la primera dosis de la vacuna, con lo que el número total de floridanos que han sido vacunados total o parcialmente es de alrededor de 11 millones, o el 58 por ciento de los floridanos que tienen 12 años o más.

COVID-19 en la Florida

Aquí está un desglose de cuántos nuevos casos de COVID-19 fueron reportados esta semana pasada en el sur de la Florida y el condado de Manatee. The Miami Herald ya no puede incluir nuevas muertes porque el estado dejó de clasificar las muertes por condado en su informe.

▪ Condado de Miami-Dade reportó 3,059 nuevos casos de vecinos en la semana que terminó el 1 de julio, según el departamento de salud.

The Miami Herald calcula que hubo 2,930 nuevos casos de residentes basándose en los informes semanales publicados.

El condado ha registrado al menos 511,394 casos confirmados y 6,472 muertes.

En Miami-Dade, 1,810,727 personas, o alrededor del 72% de los vecinos elegibles, han recibido al menos una dosis de la vacuna, informó el estado.

▪ Condado de Broward reportó 1,500 nuevos casos de vecinos en la semana que terminó el 1º de julio, según el departamento de salud.

The Miami Herald calcula que hubo 1,470 nuevos casos de residentes basándose en los informes semanales publicados.

El condado ha registrado ya al menos 250,300 casos confirmados y 3,079 muertes.

En Broward, 1,104,150 personas, o alrededor del 65% de los vecinos de 12 años o más, han recibido al menos una dosis de la vacuna, informó el estado.

▪ Condado de Palm Beach reportó 909 nuevos casos de vecinos en la semana que terminó el 1º de julio, según el departamento de salud.

The Miami Herald calcula que hubo 889 nuevos casos de vecinos basándose en los informes semanales publicados.

El condado ha registrado ya al menos 151,746 casos confirmados y 2,883 muertes.

En el condado de Palm Beach, 803,096 personas, o alrededor del 62% de los vecinos mayores de 12 años, han recibido al menos una dosis de la vacuna, informó el estado.

▪ Condado de Monroe reportó 139 nuevos casos de vecinos en la semana que terminó el 1º de julio, según el departamento de salud.

The Miami Herald calcula que hubo 42 nuevos casos de vecinos basándose en los informes semanales publicados.

El condado ha registrado ahora al menos 7,261 casos confirmados y 52 muertes.

En los Cayos de la Florida, 46,135 personas, o alrededor del 67% de los vecinos de 12 años o más, han recibido al menos una dosis de la vacuna, según informó el estado.

▪ Condado de Manatee reportó 132 nuevos casos de vecinos en la semana que terminó el 1º de julio, según el departamento de salud.

The Miami Herald calcula que hubo 134 nuevos casos de vecinos basándose en los informes semanales publicados.

El condado ha registrado ahora al menos 40,588 casos confirmados y 689 muertes.

En Manatee, 201,064 personas, o alrededor del 56% de los vecinos de 12 años o más, han recibido al menos una dosis de la vacuna, informó el estado.

Hospitalizaciones por COVID-19 en la Florida

La Florida Agency for Health Care Administration ya no informa sobre el número de pacientes hospitalizados en el estado o por condado con un “diagnóstico primario de COVID”.

El Moving to a New Normal Dashboard del Condado de Miami-Dade tampoco incluye ya información sobre hospitalizaciones en el condado.