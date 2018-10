Con los guantes puestos: Shalala critica a Salazar por llamar ‘comandante’ a Fidel Castro

La carrera por el Distrito 27 se calentó este martes con nuevas acusaciones entre las tres candidatas que se disputan el escaño en el Congreso federal que deja vacante la legisladora republicana Ileana Ros-lehtinen.

En un debate de Univision 23, la candidata demócrata Donna Shalala sacó a relucir la controversia que generó la divulgación de una entrevista de 1995 en la que su contrincante María Elvira Salazar llamó “comandante” al gobernante cubano Fidel Castro.

“Yo nunca voy a llamar a Fidel Castro “el comandante”, no hay ninguna posibilidad de que diga algo por el estilo”, dijo Shalala casi al finalizar el debate de cara a las elecciones del próximo 6 de noviembre. “Respeto a la comunidad de exiliados [cubanos] y me opongo al régimen castrista y a cualquier otro dictador”, agregó.

La entrevista de hace 23 años de la periodista Salazar al gobernante cubano volvió a circular en la televisión local e internet a principios de agosto, por lo que tuvo que defenderse de la críticas de quienes le cuestionaron una actitud complaciente con el régimen de los hermanos Castro en Cuba.

Una encuesta publicada este martes por la firma Anzalone Liszt Grove Research ubicó a Shalala cinco puntos porcentuales por encima de Salazar, con un margen del 44 por ciento frente al 39 por ciento de su rival política.

El sondeo puede darles un leve respiro a los demócratas después de la encuesta de la semana pasada en la que ambas aspirantes estaban virtualmente empatadas con solo 2 puntos porcentuales de diferencia, según el sondeo de Mason Dixon-Telemundo.

Salazar, una reconocida presentadora y periodista de Miami, retomó el estilo hostil del primer debate y empezó el cara a cara de este martes cargada de críticas contra Shalala.

La republicana cuestionó una supuesta invitación que le hizo Shalala de visitar Miami con la congresista por California Barbara Lee, “una de las personas que más ha defendido a Fidel Castro en el Congreso federal”, según Salazar.

“La señora Shalala debiera recapacitar y cancelar esa conferencia de prensa de mañana [miércoles] con la señora Barbara Lee, porque eso es una ofensa y una falta de sensibilidad a los presos, a los fusilados y a los exiliados que viven aquí en Miami”, aseguró la aspirante republicana.

Sin embargo, Shalala dijo que no tenía conocimiento de la supuesta conferencia de prensa con Lee y con Nancy Pelosi, la líder de la minoría del Congreso.





“No se nada de esa conferencia de prensa. Estoy en contra totalmente al gobierno cubano. Lo he dicho muchas veces. No voy a Cuba por respeto a la comunidad”, dijo.

Un mensaje electrónico enviado por la demócrata Debbie Mucarsel-Powell —quien pelea el Distrito 26 con Carlos Curbelo— dice que Pelosi y Lee se unirán a las campañas de Shalala y Mucarsel-Powell en un evento que se realizará el mércoles a las 3 p.m. en Coral Gables.

Salazar criticó una vez más la gestión de Shalala cuando era presidenta de la Universidad de Miami, una de sus principales cartas de ataque contra su contricante.

“Shalala dice que sabe crear empleos, pero en el 2006 tuvo que despedir a 1,000 empleados de la Universidad de Miami porque estaba tratando de hacer un imperio médico que por poco desfalca la educación”, dijo Salazar, en referencia a la compra del Cedars Medical Center por parte de la Universidad de Miami.

Por su parte, la candidata independiente Mayra Joli acusó a Salazar de supuestamente estar siendo financiada por la sociedad secreta de los “Illuminati” (Iluminados) y a Shalala por parte de los Clinton.

“No sé lo que significa “Iluminati” porque esa institución no existe. No he recibido un centavo de eso”, se defendió Salazar, mientras Shalala también negó que los Clinton estuviese financiando su campaña política por el Distrito 27.

La contienda entre Shalala, de 77 años, y la Salazar, de 56, se medirá en las urnas en las elecciones generales del 6 de noviembre.

