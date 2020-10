‘Si consiguen ganar en la Florida, esto se acabó’. Obama hace escala sorpresiva en Miami Springs

El ex presidente Barack Obama hizo una sorpresiva visita este sábado a Miami Springs, una pequeña ciudad de mayoría hispana al norte del Aeropuerto Internacional de Miami, para motivar a los organizadores de campo del candidato Joe Biden antes de que se de dedicaran a ir puerta por puerta,

“No les voy a impedir que se dediquen al excelente trabajo que están haciendo, pero quería pasar a darles las gracias”, dijo Obama. “Muchos de ustedes participaron cuando yo me postulé en 2008 y algunos también en 2012, y les estoy muy agradecido”. La sangre de cualquier campaña no son los anuncios en televisión, no son los debates. Es organizarse, salir y hacerlo todos los días”.

La escala de siete minutos de Obama en la oficina del sindicato United Teachers of Dade ocurrió poco antes de que partiera a u participar en una manifestación en North Miami. Este es el primer evento en que Obama participa en el sur de la Florida en dos años. En 2018, visitó Wynwood mientras hacía campaña para el entonces candidato a gobernador Andrew Gillum y en el entonces senador Bill Nelson.

El ex presidente Barack Obama habla a los organizadores en el terreno de Joe Biden en una escala sorpresiva en Miami Springs, Florida, el sábado 24 de octubre de 2020. MATIAS J. OCNER mocner@miamiherald.com

“Los republicanos están haciendo todo lo posible para sacar a sus votantes, así que tenemos que asegurarnos de doblar eso”, dijo Christian Ulvert, asesor de Biden y estratega demócrata que estuvo presente en el evento de Miami Springs. “Medio millón de electores han votado en Miami-Dade.. No he visto tanto entusiasmo [antes]. Tenemos que aprovechar eso”.

La organización local antes del día de las elecciones será importante en áreas fuertemente hispanas como Miami Springs. Las encuestas muestran que es probable que los electores cubanoamericanos voten por el presidente Donald Trump a una tasa más alta que en 2016.

“Si ganan la Florida, esto se acabó”, dijo Obama, con una mascarilla negra con la palabra “vote” en el frente. Luego mencionó las normas de la Florida de contar los votos por correo a medida que se reciben, lo que significa que el estado podría ofrecer algo de claridad el día de las elecciones una vez que se cierren las urnas.

“No tendré que esperar por los resultados”, dijo Obama. “Quiero dormir sabiendo que vamos a tener un presidente peleando en nuestro nombre”.

El senador estatal demócrata José Javier Rodríguez habló con un grupo de 16 organizadores locales antes de la llegada de Obama, exhortándolos a “no dejar nada sobre la mesa”.

“Estamos trabajando para asegurarnos de que nuestro mensaje se escuche”, dijo Rodríguez. “Somos la zona cero de las elecciones”.

Los asistentes, entre ellos la comisionada condal Elieen Higgins, no sabían que Obama iba a estar allí.

Justo cuando Obama llegó a hablar frente a una oficina de campaña improvisada, una pareja caminó casualmente entre los organizadores en la acera sin saber quién salía de la caravana detrás de ellos.

Una vez que el ex presidente se bajó del vehículo, los organizadores se asombraron.

Tanto las campañas de Biden como del presidente Donald Trump mantuvieron el sábado la presión en el sur de Florida el sábado, con el fin de ganarse el apoyo de una coalición ganadora. Trump votó en persona en la biblioteca principal del Condado Palm Beach a eso de las 10 de la mañana, y su campaña organizó eventos de votación anticipada en Miami, Naples Jacksonville, Pensacola y Tampa para que coincidieran con la votación del mandatario. El vicepresidente Mike Pence también planeaba organizar un mitin este sábado en Tallahassee.

Trump dijo a los periodistas en West Palm Beach que se sentía más seguro votando en persona en lugar de enviar su boleta. Desde que se convirtió en residente de Florida en 2019, Trump ha votado por correo hasta ahora.

La campaña de Trump argumentó que la presencia de Obama no cambiará las cosas en el estado, imprescindible para Trump y que Obama ganó en 2008 y 2012.

“Después de la clara victoria del presidente Trump en el debate del jueves por la noche, enviar a Barack Obama al Estado del Sol no hará nada para detener la inminente reelección del presidente Trump”, dijo la portavoz de Trump Victory, Emma Vaughn.

Obama terminó sus comentarios en Miami Springs recordando a los organizadores que se protejan mientras van de puerta en puerta. La campaña de Trump continuó la campaña puerta a puerta durante la pandemia de coronavirus. La campaña de Biden no comenzó a tocar puertas hasta el 1 de octubre.

“Recuerden ponerse la mascarilla. Cuídense. Mantengan la distancia y luego salan a ganar votos”, dijo Obama