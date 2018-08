¿Destitución? ¿Acusación?: una mirada a los problemas legales en el camino de Trump

Un día aciago en los tribunales para sus ex socios podría traerle momentos difíciles al presidente Donald Trump. Pero es poco probable que él termine ante un juez por cargos criminales, al menos mientras sea presidente.

El martes, el ex abogado personal y “reparador” de Trump, Michael Cohen, se declaró culpable de violaciones de financiamiento de campaña. Cohen dijo que Trump le ordenó preparar los pagos para silenciar a dos mujeres que aseguraron que tuvieron relaciones amorosas con Trump, y admitió que esos pagos se hicieron para influir en las elecciones.

Ese mismo día, un jurado halló al ex jefe de campaña de Trump, Paul Manafort, culpable de ocho crímenes financieros no relacionados con la campaña. Fue la primera victoria judicial para los fiscales de la oficina del abogado especial Robert Mueller, cuya investigación ha sido ridiculizada por Trump como una cacería de brujas.

Ambos casos han aumentado el rumor sobre una posible destitución del presidente. Pero las acusaciones son otro asunto. Los expertos legales generalmente están de acuerdo en que los presidentes en el cargo no pueden ser acusados.

A continuación, algunas preguntas y respuestas sobre las implicaciones legales para Trump en los casos de Cohen y Manafort:

¿Al declarase Cohen culpable significa que Trump violó la ley?

Cohen dijo en un tribunal de Nueva York que hizo un pago “en coordinación y bajo la dirección de un candidato a un puesto federal” y el otro “bajo la dirección del mismo candidato”. Los montos y las fechas coinciden con los pagos realizados a la estrella porno Stormy Daniels y la modelo de Playboy Karen McDougal.

Los fiscales no llegaron tan lejos como Cohen en cuanto a apuntar con el dedo al presidente, y dijeron que Cohen actuó “en coordinación con un candidato o campaña para un cargo federal con el propósito de influir en las elecciones”. Expertos legales dijeron que podría haber múltiples razones para las declaraciones más prudentes de los abogados del gobierno.

Daniel Petalas, ex fiscal de la sección de integridad pública del Departamento de Justicia, dijo que la cuestión de si Trump violó la ley se reduce a si Trump “intentó influir en una elección, si lo sabía y lo dirigió, y si sabía que era algo impropio”.

Pero el abogado de Trump, Rudy Giuliani, dijo en un comunicado: “No hay alegaciones de ningún delito contra el presidente en los cargos del gobierno contra el Sr. Cohen”.

Trump negó a los reporteros en abril que supiera algo sobre los pagos de Cohen a Daniels, aunque las explicaciones del presidente y Giuliani han cambiado varias veces desde entonces.

Cohen se declaró culpable, ¿eso significa que Trump tendrá que someterse a una entrevista?

Los abogados de Trump han estado negociando con Mueller sobre si el presidente se sometería a una entrevista como parte de la investigación de Mueller sobre Rusia. Ahora el abogado de Daniels, Michael Avenatti, dice que renovará los esfuerzos para que Trump se someta a una deposición en una demanda que Daniels presentó para invalidar un acuerdo de confidencialidad que ella firmó antes de las elecciones del 2016.

Avenatti tuiteó que la declaración de culpabilidad de Cohen debería “permitirnos proceder con una deposición acelerada bajo juramento para que Trump diga lo que sabía, cuándo lo supo y qué hizo al respecto”.

El caso de Daniels está pendiente actualmente, pero Avenatti dijo que buscará levantar esa suspensión.

La Corte Suprema en 1997, al dictaminar en una demanda por acoso sexual presentada por Paula Jones contra el presidente Bill Clinton, sostuvo que se podría hacer que un presidente en ejercicio respondiera preguntas como parte de una demanda. Pero ese fallo no se refería directamente a si un presidente podría ser citado para testificar en una investigación criminal, una pregunta que la Corte Suprema podría enfrentar si Mueller intenta forzar el testimonio de Trump como parte de su investigación.

Si hay evidencia de delito, ¿se puede acusar a Trump?

La Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia, que proporciona asesoramiento legal y orientación a las agencias de la rama ejecutiva, ha sostenido que un presidente en ejercicio no puede ser acusado.

Los abogados de Trump han dicho que Mueller planea adherirse a esa guía, aunque la oficina de Mueller nunca lo ha confirmado de forma independiente. Probablemente no habría ningún impedimento para acusar formalmente a un presidente después de que abandone la Casa Blanca.

Sol Wisenberg, quien dirigió un jurado de instrucción para interrogar a Clinton como asesor independiente adjunto durante la investigación de Whitewater, dijo que quería ver más detalles sobre el acuerdo de Cohen. Pero dijo: “Obviamente no es bueno para Trump. Lo de Stormy Daniels no es bueno para Trump”.

“Asumo que no va a ser acusado porque es un presidente en funciones”, dijo Wisenberg. “Pero lo lleva más cerca de los procedimientos del juicio político definitivo, particularmente si los demócratas recuperan la Cámara”.

¿Cuál es la relación entre la declaración de culpabilidad de Cohen con la investigación de Mueller?

Si bien el caso Manafort fue parte de la investigación de Mueller, el caso Cohen no. Fue manejado por fiscales en Nueva York. Aún así, podría darle un impulso a Mueller.

Laurie Levenson, ex fiscal federal y profesora de Loyola Law School en Los Ángeles, argumentó que el alegato de Cohen desmiente el argumento de que las investigaciones que rodean a Trump son una “cacería de brujas”, como calificó el presidente la investigación de Mueller sobreRusia.

“Ya no puede decir que Mueller está en una cacería de brujas cuando su propio abogado se declara culpable por cosas que fueron diseñadas para tener un impacto en las elecciones”, dijo.

¿Puede Trump perdonarse a sí mismo?

Trump ya ha demostrado que no teme usar su poder de indulto, particularmente para aquellos a quienes considera víctimas injustas del partidismo. Perdonó a Joe Arpaio, el ex jefe de Policía de Arizona que se enfrentó con un juez de inmigración, y a I. Lewis “Scooter” Libby, un funcionario de la administración de Bush condenado por perjurio y obstrucción de la justicia en un caso de filtración de información.





En cuanto a si un presidente puede perdonarse a sí mismo, lógicamente, los tribunales nunca han tenido que responder esa pregunta. Giuliani, el abogado de Trump, ha dicho que de todos modos no llegarían a eso.

“Perdonarse a sí mismo sería impensable y probablemente llevaría a una destitución inmediata”, dijo Giuliani al programa Meet the Press de NBC en junio. “Y no tiene necesidad de hacerlo, no ha hecho nada malo”. Sin embargo, Giuliani argumentó que Trump “probablemente sí “tiene el poder de perdonarse a sí mismo.

Los periodistas de Associated Press Jessica Gresko, Jonathan Lemire, Catherine Lucey, Michael Sisak y Eric Tucker contribuyeron con este artículo.