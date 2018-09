Trump rechaza cifra de 3,000 fallecidos en Puerto Rico por huracán María

El presidente, Donald Trump, negó este jueves que 3,000 personas fallecieran tras el paso del huracán María en Puerto Rico a finales de 2017, como aseguran varios informes académicos, y acusó a los demócratas de manipular los datos con fines políticos.

SHARE COPY LINK Organizaciones locales boricuas y legisladores floridanos pidieron el jueves al gobernador Rick Scott que ofrezca soluciones de vivienda asequible a los puertorriqueños afectados por el huracán María.

Suscríbase

“3,000 personas no murieron en los dos huracanes de azotaron Puerto Rico. Cuando me fui de la isla, después de que la tormenta la hubiese golpeado, tenían entre 6 y 18 muertos. A medida que pasó el tiempo, no subió mucho. Después, mucho tiempo después, se empezaron a reportar cifras realmente grandes, como 3,000”, afirmó Trump en su cuenta de Twitter.

SHARE COPY LINK En Puerto Rico, con un índice oficial de pobreza de 44 por ciento, la construcción informal de viviendas ha sido durante generaciones más bien la regla que la excepción.

El mandatario acusó de este incremento a la oposición demócrata, mediante la modificación de datos con fines políticos, al asegurar que “si una persona moría por cualquier razón, como edad avanzada, simplemente la añadían a la lista”.