En medio de turistas y tiendas cerradas, Puerto Rico se prepara para una protesta masiva

Un grupo grande de personas frente al Capitolio pide la renuncia del gobernador cerca de La Fortaleza, en el Viejo San Juan, en momentos que se intensifican las exhortaciones para que Ricardo Rosselló renuncie, tras la filtración de conversaciones en un chat privado, en una imagen del 17 de julio de 2019. pportal@miamiherald.com

En las tranquilas horas de la mañana, antes de una esperada manifestación masiva llene las calles del Viejo San Juan, varios activistas comenzaron a hacer fila frente a docenas de policías que protegían La Fortaleza.

Alrededor de esos manifestantes tempraneros, los turistas paseaban con bolsas de compras de Coach y y preguntaban tímidamente qué estaba pasando. Otros se tomaban fotos junto a los policías o hacían posar a sus hijos con carteles que pedían la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. Una mujer escondió piedras sueltas que había cerca de la entrada de su casa por temor a que las fueran a usar como proyectiles.

“Por favor, traten de no abusar de los jóvenes”, dijo Jeanette Saldaña al grupo de policías frente a la mansión del gobernador, la Fortaleza. Saldaña, de 52 años, vive en Aguas Buenas, unos 40 minutos al sur de San Juan, pero dijo que no podía quedarse para la protesta de la tarde debido a problemas de salud. “Los jóvenes están haciendo el trabajo de los que no pueden estar aquí, como las personas mayores, como las personas que no pueden caminar hasta aquí. Así que te estoy pidiendo paz”.

“Estoy en contra del gobernador y estoy pidiendo su renuncia”, agregó Saldaña. “La que dijo contra nuestro pueblo, contra los homosexuales, contra las personas gordas, contra las personas que todavía viven en casas con el techo cubierto por lonas azules. Estoy haciendo esta demanda y lo hago respetuosamente”.

Kids Dylan (izq) y Roy Salgado, con carteles frente a un perímetro de seguridad de la policía en el Viejo San Juan, en que piden la renuncia al gobernador Ricardo Rosselló cerca de La Fortaleza, el miércoles 17 de julio de 2019. Pedro Portal pportal@miamiherald.com

Este miércoles por la mañana, en San Juan se esperaba la calma antes de la muy esperada tormenta.

Una reciente ola de agitación que provocado protestas diarias en la isla se debe a las noticias de un encausamiento federal contra seis ex funcionarios de gobierno de la isla por presunta corrupción, y las conversaciones filtradas de un chat privado entre Rosselló y miembros de su gabinete y asesores. Después de que las 889 páginas de conversaciones del chat del grupo en la aplicación Telegram se publicaron el sábado pasado, los puertorriqueños se enfurecieron con el gobernador y sus aliados cercanos, que aparecen en el chat burlándose de opositores políticos, los gays, las mujeres y gente de a pié.

Se espera que las manifestaciones del miércoles por la tarde concentren grandes multitudes en las calles cerca del edificio del Capitolio y de la mansión del gobernador, La Fortaleza. Las exhortaciones a la renuncia de Rosselló han sido amplificados por llamados a la acción de celebridades puertorriqueñas en las redes sociales, como el trapero Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny; el rapero René Pérez Joglar, de Calle 13; el conocido cantante Ricky Martin, y Lin-Manuel Miranda, estrella de Broadway.

Las vidrieras de la mayoría de las tiendas en el Viejo San Juan están protegidas por persianas contra huracanes o madera contrachapada, mientras los vecinos y las autoridades se preparaban para fuertes protestas contra Rosselló.

Jeannette Saldaña frente a un perímetro de seguridad en el Viejo San Juan, con un letrero que pide la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, el miércoles 17 de julio de 2019. Pedro Portal pportal@miamiherald.com

A las 4 de la tarde ya había cientos de personas frente al Capitolio, que repitieron lemas a ritmo de bomba y plena que salía de altavoces montados sobre camiones, y que pedían la renuncia del gobernador.

Rita Pabón, de 44 años, dijo que estaba cansada de que los funcionarios desestimaran las protestas como un movimiento liderado por unos pocos.

“Nunca había estado en una protesta. Esta es la primera vez que lo hago porque siento que Puerto Rico lo necesita”, dijo Pabón, vecina de San Juan. “Quiero que el gobernador renuncie. No es sólo lo del chat, es toda la corrupción, y todo le cayó encima.”

Pabón estaba con su hija, Natasha Curtin, de 18 años, quien dijo que también era la primera vez que participa en una protesta.

“Hemos padecido demasiadas humillaciones. Es todo, todo. Vimos lo que dijeron en el chat, y fue la gota que colmó el vaso”, dijo Curtin. “[Rosselló] puede decir que lo lamenta, pero no le estamos pidiendo que se disculpe. Le estamos pidiendo que se vaya”.

Mientras tanto, los sindicatos y grupos feministas lideraron a la multitud con el lema: “No queremos negociar, sólo queremos que se vaya y eso es todo”.

Las protestas se han extendido a comunidades puertorriqueñas en Estados Unidos, como en la Florida, Nueva York, Washington DC y California. Puertorriqueños publicaron en las redes sociales mensajes de a las manifestaciones del miércoles desde España, Italia y República Dominicana.

Henry Escalera, jefe de la Policía de Puerto Rico, dijo el miércoles a los medios que las autoridades están preparadas para lidiar pacíficamente con las multitudes y esperaba que las protestas no fueran violentas.

Al menos dos cruceros de Royal Caribbean fueron desviados y no atracaron en San Juan debido a preocupaciones de seguridad por las protestas, que según la secretaria del Departamento de Turismo, Carla Campos Vidal, podría haber costado a la isla al menos $532,000.