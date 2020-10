¿Busca información sobre las elecciones? Esta advertencia del FBI es para usted

Si busca información sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos del próximo 3 de noviembre, tenga cuidado con los dominios y cuentas de correo electrónico falsas relacionadas con presunto contenido de los comicios, advirtió la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA).

Ambas agencias informaron que ciberdelincuentes se aprovechan de esos dominios y cuentas para difundir información falsa; recopilar nombres de usuarios, contraseñas y direcciones de correo electrónico válidas; obtener información de identificación personal y propagar malware, lo que genera pérdidas financieras a las víctimas.

La forma de operar es la siguiente: configuran dominios falsificados con características ligeramente alteradas de los legítimos. Un dominio falsificado puede incluir una alternativa de una palabra (“electon” en lugar de “elección”) o utilizar un dominio de nivel superior como una versión “[.] Com” de un “[.] Gov” del legítimo sitio Web.

Las personas podrían visitar dominios falsos sin saberlo mientras buscan información sobre las elecciones de 2020. Además, los ciberdelicuentes pueden usar una cuenta de correo electrónico aparentemente legítima para atraer al público a hacer clic en archivos o enlaces maliciosos.

“El FBI y CISA instan a todos los estadounidenses a evaluar críticamente los sitios Web que visitan y los mensajes enviados a sus cuentas de correo electrónico personales y comerciales, para buscar información confiable y verificada sobre la información electoral”, sugirió el FBI en su sitio en internet.

Recomendaciones para evitar el engaño

▪ Verifique las direcciones de los sitios y las direcciones de correo electrónico que parezcan confiables pero que puedan ser imitaciones cercanas de las páginas electorales legítimas en internet.

▪ Busque información de fuentes confiables, verifique quién elaboró el contenido y considere su intención. La Comisión de Asistencia Electoral proporciona mucha información y recursos verificados.

▪ Asegúrese de que los sistemas operativos y las aplicaciones estén actualizados con las versiones más recientes.

▪ No habilite macros en documentos descargados de un correo electrónico a menos que sea absolutamente necesario, y solo después de asegurarse de que el archivo no sea malicioso.

▪ Deshabilite o elimine las aplicaciones de software innecesarias.

▪ Utilice una sólida autenticación de dos factores, si es posible, mediante biometría, tokens de hardware o aplicaciones de autenticación.

▪ No abra correos electrónicos ni archivos adjuntos de personas desconocidas. No se comunique con remitentes de correo electrónico no solicitados.

▪ Nunca proporcione información personal de ningún tipo por correo electrónico. Tenga en cuenta que muchos mensajes que solicitan su información personal parecen ser legítimos.

El FBI dijo que es responsable de investigar y que se juzguen los delitos electorales, las operaciones de influencia extranjera y la actividad cibernética maliciosa dirigida a la infraestructura electoral y otras instituciones democráticas de EEUU.

CISA ayuda a los propietarios y operadores de infraestructura crítica, incluidos los de la comunidad electoral, a permanecer resistentes frente a las amenazas físicas y cibernéticas, según el FBI.