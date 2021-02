Emiten alerta sanitaria por carne molida que podría estar contaminada con E. coli

Una alerta de salud pública fue emitida porque una carne de res molida podría estar contaminada con E. coli, una bacteria potencialmente mortal, anunció el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) del Departamento de Agricultura de EEUU.

Se trata del producto elaborado por la empresa Greater Omaha Packing Co. Inc., de Omaha, Nebraska y las autoridades no solicitaron retirarlo del mercado ya que no está disponible para su compra.

Pero al FSIS le preocupa que algunos productos de carne molida puedan estar en los refrigeradores o congeladores de los consumidores y solicita a las personas que los compraron no consumirlos.

El producto fue elaborado el 14 de enero de 2021 y vendido por Art’s Food Market ubicado en Sandwich, Illinois.

Son bandejas de dos libras aproximadamente que contienen carne molida cruda con una etiqueta de venta minorista con fecha de “ENVASADO” desde el 28 de enero de 2021 hasta el 31 de enero de 2021.

El problema se descubrió cuando Greater Omaha Packing Co. Inc. determinó que distribuyeron inadvertidamente el producto asociado con una muestra que resultó positiva para E. coli O157: H7. Luego, la compañía notificó al FSIS sobre el producto afectado.

Los consumidores que hayan comprado este producto no deben consumirlo y el FSIS dijo que debe desecharse o devolverse al lugar de compra.

“No ha surgido informes confirmados de reacciones adversas debido al consumo de estos productos. Cualquier persona preocupada por una lesión o enfermedad debe comunicarse con un proveedor de atención médica”, indicó el FSIS.

Explicó que el E. coli O157: H7 es una bacteria potencialmente mortal que puede causar deshidratación, diarrea sanguinolenta y calambres abdominales 2 a 8 días (3 a 4 días, en promedio) después de la exposición al organismo.

Si bien la mayoría de las personas se recuperan en una semana, algunas desarrollan un tipo de insuficiencia renal llamada síndrome urémico hemolítico (SUH). Esta condición puede ocurrir en personas de cualquier edad, pero es más común en niños menores de 5 años y adultos mayores. Se caracteriza por la aparición de moretones, palidez y disminución de la producción de orina.

Las personas que experimenten estos síntomas deben buscar atención médica de emergencia de inmediato.

El FSIS aconseja a todos los consumidores que preparen de manera segura sus productos cárnicos crudos, incluidos los frescos y congelados, y solo consuman productos de carne molida cruda que hayan sido preparados a una temperatura de 160 ° F.

La única forma de confirmar que los productos de carne molida cruda se cocinan a una temperatura lo suficientemente alta como para matar bacterias dañinas es usar un termómetro para alimentos que mida la temperatura interna.

Si consumidores tienen preguntas sobre la alerta de salud pública pueden comunicarse con Angel Besta, vicepresidente de recursos técnicos, Greater Omaha Packing Co. Inc. mediante el correo electrónico abesta@greateromahs.com.