¿Qué le gusta comer a los tiburones blancos? Expertos revelan algunas sorpresas

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

Los grandes tiburones blancos son depredadores alfa, y pueden comer todo lo que quieran, pero ¿tienen alguna comida favorita?

Según los expertos, sí, y para explicar esto, han confeccionado una lista que incluye algunas sorpresas, entre otras, que las langostas tienen un lugar de importancia en su menú.

“Es sumamente difícil estudiar algo tan sencillo como la dieta de los grandes tiburones blancos”, dijo Dan Madigan, investigador de la organización sin fines de lucro OCEARCH.

“¿Cuáles son sus fuentes alimenticias más importantes, no solo lo que comen, sino qué les gusta más?”

El menú preferido de los tiburones blancos se pudo conocer gracias a muestras de músculos tomadas de tiburones en el noroeste del Océano Atlántico, de acuerdo con un video que colgó OCEARCH. Madigan dijo que las muestras pueden dar una idea de lo que come un tiburón remontándose a dos años atrás.

A los tiburones más grandes les gusta comer focas gordas, junto a leones marinos, nutrias marinas, delfines, y ballenas jóvenes, reporta la agencia. También les gustan las ballenas adultas, pero solo si ya están muertas.

A los tiburones más jóvenes les gusta mucho de lo mismo, pero no se niegan a comer langostas y cangrejos, dice Madigan.

Los tiburones también comen gran cantidad de plástico, pero no porque quieran hacerlo, reporta OCEARCH. Los expertos supieron este dato tras analizar el excremento de estos grandes peces en un microscopio.

Los humanos no aparecen en el menú de los tiburones. Solo hubo 57 ataques no provocados de tiburones contra personas en el 2020 (en todo el mundo), según el Museo de Historia Natural de la Florida de Ataques Mundiales de Tiburones. De ellos, 13 resultaron ser fatales, “y se confirmó que 10 no fueron provocados”, señala el museo.

OCEARCH ha capturado y marcado tiburones blancos con un tamaño tan grande como de 17.2 pies y un peso de 3,541 libras, aunque National Geographic afirma que pueden llegar a alcanzar 20 pies y pesar 5,000 libras.

“Los tiburones se consideran depredadores oportunistas, de modo que comen todo lo que se encuentren en su camino”, dijo Madigan, investigador asociado de la Universidad de Windsor.

El estudio se realizó para conocer más sobre la comida preferida de los tiburones, y si son propensos o no a cazar, dijo Madigan. Con frecuencia, los sitios favoritos para comer varían en función de la región, ya que los tiburones emigran a todo lo largo de la costa este, observó Madigan.

OCEARCH se encarga de atrapar y marcar Los tiburones blancos en la zona noroeste del Atlántico como parte de un largo estudio para conocer sus hábitos, entre ellos dónde se aparean y dónde paren. Entre los descubrimientos que ha hecho la agencia se destaca que los tiburones blancos que fueron marcados en el noroeste del Atlántico emigran todos los años al Golfo de México.

Traducción de Jorge Posada